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Эксперт трихологии обсуждает проблему потери волос, правила ухода и эффективность плазмотерапии

Трихолог — о выпадении волос, правильном уходе и плазмотерапии

2:10
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Проблема потери волос касается многих людей, и важно понимать, когда ситуация становится критичной. Если количество выпадающих волос превышает обычные нормы в 100-150 волос в сутки, это может свидетельствовать о нарушениях в организме. Оценивая объем потерянных волос, следует учесть, что длинные волосы могут создавать впечатление усугубленной проблемы. Уменьшение объема шевелюры, поредение волос или изменение их диаметра могут также указывать на различные проблемы, от гормональных изменений до неправильного питания. Диагностирование выпадения волос включает анализ крови и трихоскопию. Причины могут быть разнообразными, включая генетику, диффузное телогеновое выпадение волос и другие заболевания.

Трихолог — о выпадении волос, правильном уходе и плазмотерапии
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Как сохранить здоровье волос: роль генетики, питания и ухода

Генетические факторы влияют на состояние волос, но образ жизни также играет важную роль. Недостаток белка в рационе может оказать негативное воздействие на волосы, так как белок является основным строительным компонентом. Также важно поддерживать нормальный уровень железа в крови. Механическое воздействие, такое как сушка волос, может привести к их повреждению, поэтому рекомендуется использовать холодный обдув фена. Регулярный и бережный уход за волосами, включая увлажнение их натуральными маслами, также важен для сохранения здоровья волос.

Плазмотерапия и другие методы лечения: индивидуальный подход и безопасность процедур

Лечение выпадения волос всегда требует индивидуального подхода. Прежде чем начать процедуры, такие как плазмотерапия, важно проконсультироваться с трихологом. Плазмотерапия, основанная на использовании факторов роста из собственной крови, считается эффективным методом борьбы с алопецией. Процедура проводится под наблюдением врача, начиная с анализа крови и собирания анамнеза. Курс лечения может длиться не менее трех месяцев, и результаты становятся заметными после этого периода. Плазмотерапия обычно применяется в сочетании с другими местными терапиями для достижения максимального эффекта.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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