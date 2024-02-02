Происхождение растяжек на коже и методы их удаления: причины и способы борьбы

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Стрии: откуда берутся растяжки на коже и как от них избавиться

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Растяжки на коже распространены у большинства людей, независимо от пола и возраста. Эти изменения не влияют на здоровье, не вызывают физического дискомфорта и рассматриваются как нормальная эстетическая особенность.

Стрии: откуда берутся растяжки на коже и как от них избавиться
Фото: https://5jl.cc/

Появление стрий связано с растяжением кожи, под влиянием генетики и уровня гормонов, в том числе кортизола. Риски усиливают такие факторы, как генетическая предрасположенность, беременность, быстрый рост в подростковом периоде, колебания веса, использование определенных медикаментов, операции по увеличению частей тела и другие. Поддержание здорового питания с достаточным количеством белка и витаминов, а также уход за кожей, может помочь предотвратить появление стрий.

Однако полное избавление от стрий не возможно, и методы косметологии лишь улучшают их внешний вид, делая их менее заметными. Косметические продукты и процедуры могут предложить временное улучшение, но эффективность их работы требует дополнительных исследований.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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