Как самостоятельно убрать гель-лак: рекомендации от специалиста

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Как снять гель-лак без помощи мастера: советы эксперта

2:41
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В отличие от обычных лаков, гель-лак, благодаря своей стойкости, требует более тщательного и профессионального снятия, особенно если невозможно посетить мастера вовремя. Эксперт дает советы по самостоятельному удалению гель-лака в домашних условиях и рассматривает вопросы о безопасности этого процесса и уходе за ногтями после удаления покрытия.

Как снять гель-лак без помощи мастера: советы эксперта
Фото: blncdbeauty.com/

Гель-лак представляет собой пластичное покрытие, объединяющее свойства геля и лака. Его полимеризация происходит в UV/LED-лампе, обеспечивая долговременное укрепление на ногтях. Даже при отсутствии планов на обновление маникюра гель-лак следует аккуратно удалять перед нанесением нового покрытия. Желательно доверить этот процесс профессионалу, однако есть несколько доступных методов для самостоятельного удаления.

Согласно мастеру ногтевого сервиса Екатерины Дворцен, использование аппарата для самостоятельного снятия гель-лака крайне нежелательно, так как неопытное обращение с инструментами может повредить ногтевую пластину. Процесс снятия в салоне включает в себя стерилизацию инструментов для предотвращения инфекций, что сложно обеспечить в домашних условиях.

Эксперт рекомендует следующие шаги для самостоятельного снятия гель-лака с использованием аппарата:

  • Продезинфицировать инструменты и вымыть руки.
  • Закрепить фрезу в машинке и выбрать подходящую скорость вращения.
  • Удобно зафиксировать обрабатываемую руку, чтобы избежать лишних движений.
  • Аккуратно пройти фрезой по боковой стороне ногтя, избегая острой кончины. Регулировать интенсивность вращения в зависимости от состояния ногтей и чувствительности пальцев.
  • Постепенно снимать покрытие слой за слоем, оставляя нижнюю часть укрепляющей базы, если планируется нанесение нового гель-лака. При полном удалении можно приступить к маникюру на чистые ногти.

Другим доступным методом для самостоятельного снятия гель-лака является использование ацетона и фольги. Этот метод требует подготовки материалов, таких как жидкость для снятия лака с ацетоном, вата или ватные диски, маникюрные палочки и фольги. После нарезки фольги на куски и пропитывания их ацетоном, они оборачиваются вокруг ногтей, обеспечивая воздействие на гель-лак. Этот метод требует терпения, но является более доступным.

Кроме того, существует специальная салфетка для снятия гель-лака, представляющая собой обертку с вкладышем, пропитанным ацетоновой жидкостью. Принцип работы аналогичен методу с использованием ацетона и фольги, но данный вариант более удобен, так как не требует предварительной подготовки.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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