Какие виды пилинга для кожи лица существуют и для кого он не рекомендован

Каким бывает пилинг для лица и кому он противопоказан

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире современной косметологии предоставлен широкий выбор средств для бережного отшелушивания кожи, среди которых скрабы, гоммажи и аппаратные процедуры. Пилинг для лица представляет собой эффективную нехирургическую методику, направленную на улучшение внешнего вида кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Варианты пилингов включают механические методы, такие как лазерная шлифовка, и химические средства, в том числе с использованием АНА-кислот, BHA, ТСА и фенолов.

Однако, несмотря на популярность процедуры, необходимо учитывать противопоказания, такие как повышенная чувствительность, наличие кожных инфекций, беременность, использование гормональных препаратов, а также предостерегаться осложнений, таких как отек, зуд, аллергические реакции и рубцевание. Домашнее использование пилингов требует особой осторожности, и следует придерживаться рекомендаций для минимизации риска ожогов и гиперпигментации.