Мицеллярная вода – что это, зачем нужна и как правильно использовать

Несмотря на популярность мицеллярной воды, многие неоправданно её используют. Вместе с экспертами рассмотрим преимущества и недостатки этого косметического средства, определим его назначение и решим, нужно ли смывать остатки обычной водой после применения.
Что представляет собой мицеллярная вода?
Мицеллярная вода — это косметическое средство, созданное на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). Мелкие частицы ПАВ, называемые мицеллами, способны эффективно удалять с лица ороговевшие частицы кожи, грязь, жир и макияж. Состоящие из двухслойных сфер мицеллы обеспечивают притягивание водорастворимых компонентов на внешнем слое и жирорастворимых компонентов на внутреннем слое, что упрощает удаление загрязнений с поверхности кожи.
Цели использования мицеллярной воды
Следует помнить, что необходимо тщательно смывать остатки средства теплой водой.
Как правильно пользоваться мицеллярной водой:
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.