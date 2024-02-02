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Мицеллярная вода – что это, зачем нужна и как правильно использовать

Мицеллярная вода: что это, для чего и как пользоваться

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Несмотря на популярность мицеллярной воды, многие неоправданно её используют. Вместе с экспертами рассмотрим преимущества и недостатки этого косметического средства, определим его назначение и решим, нужно ли смывать остатки обычной водой после применения.

Мицеллярная вода: что это, для чего и как пользоваться
Фото: https://pbs.twimg.com/

Что представляет собой мицеллярная вода?

Мицеллярная вода — это косметическое средство, созданное на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ). Мелкие частицы ПАВ, называемые мицеллами, способны эффективно удалять с лица ороговевшие частицы кожи, грязь, жир и макияж. Состоящие из двухслойных сфер мицеллы обеспечивают притягивание водорастворимых компонентов на внешнем слое и жирорастворимых компонентов на внутреннем слое, что упрощает удаление загрязнений с поверхности кожи.

Цели использования мицеллярной воды

  1. Очищение кожи: Действие поверхностно-активных компонентов обеспечивает эффективное очищение кожи. Такие компоненты могут быть натуральными, химическими или синтетическими.
  2. Увлажнение кожи: Присутствие цветочной воды и растительного глицерина способствует дополнительному увлажнению.
  3. Удаление макияжа: Простота удаления макияжа с помощью мицеллярной воды делает её популярным средством в этом отношении.

Следует помнить, что необходимо тщательно смывать остатки средства теплой водой.

Как правильно пользоваться мицеллярной водой:

  1. Смочите ватный диск небольшим количеством мицеллярной воды, предотвращая избыточное количество, чтобы легче было удалить с лица.
  2. Производите плавные движения при протирании лица.
  3. При удалении макияжа с глаз, аккуратно прижмите ватный диск к веку и проведите от внутреннего уголка глаза к внешнему.
  4. Тщательно смойте остатки мицеллярной воды теплой водой.
     
     
     
     
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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