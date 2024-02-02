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Как выявить особенности своего типа волос и подобрать соответствующий уход

Как определить тип волос и подобрать правильный уход

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Сохранение красоты волос не составляет труда при правильном уходе, начиная с определения их типа. Разнообразные факторы, включая текстуру, пористость и структуру, определяют тип волос, который, в свою очередь, требует индивидуального ухода. Чтобы определить особенности ваших волос, вы можете воспользоваться несколькими домашними тестами.

Как определить тип волос и подобрать правильный уход
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Тест с водой поможет определить пористость волос. Пряди погружаются в теплую воду, и результат (всплывание, погружение или сбалансированное положение) указывает на уровень пористости.

Тест с нитью помогает определить толщину волос. Сравнение волоса с швейной нитью позволяет определить, являются ли ваши волосы тонкими или толстыми.

Тест с салфеткой дает представление о жирности кожи головы. Результат (следы жира, отсутствие следов или различные результаты) указывает на тип кожи головы.

Зная свой тип волос, можно выбирать правильные средства и методы ухода. Универсальные рекомендации включают в себя регулярное мытье, использование кондиционера, бережную сушку и расчесывание волос во влажном состоянии. Для сухих волос важно уделять внимание увлажнению, в то время как жирные волосы требуют регулярного очищения. Нормальные волосы, обычно блестящие и мягкие, поддерживают здоровье с более умеренным уходом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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