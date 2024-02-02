Что представляют собой шампуни без сульфатов и какова их польза

Что такое бессульфатные шампуни и зачем ими пользоваться

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Существует распространенное мнение о потенциальном вреде сульфатов, входящих в состав шампуней, для волос. В связи с этим на рынке появляются бессульфатные шампуни, которые отличаются более мягким воздействием и рекомендуются для ухода за сухими и поврежденными волосами.

Фото: https://www.donnapress.it/

Сульфаты представляют собой соли серной кислоты, и их свойства могут варьироваться. Например, лауретсульфат натрия (SLES или SLS) часто добавляется в шампуни для обеспечения хорошей пены. Однако считается, что сульфаты могут быть агрессивными и, возможно, нанести вред волосам.

Шампуни без сульфатов становятся выбором для тех, кто ищет более щадящий уход. Они рекомендуются в случае чувствительности волос и кожи головы, а также для сохранения эффекта после процедур ботокса, кератинового выпрямления или ламинирования. Также они подходят для бережного ухода за окрашенными или осветленными волосами, а при реакции на сульфаты, проявляющейся зудом или прыщиками, бессульфатные шампуни могут стать решением проблемы. Кроме того, они рекомендуются для ухода за кудрявыми волосами, так как обычно они требуют дополнительного увлажнения, и использование шампуней без сульфатов способствует сохранению их естественной текстуры.