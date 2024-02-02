Как обеспечить заботу о ногтях в домашних условиях: 10 основных правил

Укрепление ногтей в условиях дома может быть достигнуто при соблюдении ряда методов, предложенных Юлией Бахаревой. Эти рекомендации полезны не только для проблемных ногтей, но и поддерживают общее состояние ногтевой пласти.
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Защита перчатками: важно использовать защитные перчатки при домашних работах, чтобы уменьшить воздействие воды и химических веществ.
Регулярное срезание: поддерживайте здоровье ногтей, регулярно подрезая их, особенно при стремлении укрепить слабые ногти.
Правильные инструменты: выбирайте момент для обрезки влажных ногтей и для подпиливания — сухих.
Мягкие пилки: используйте пилки с низкой абразивностью, особенно для ломких ногтей, и избегайте слишком жестких вариантов.
Регулярное масло: поддерживайте ногти, питая кутикулу маслами, такими как масло жожоба, и массируйте их раз в неделю.
Маски с кератином: раз в неделю применяйте маски с кератином, усилив их действие, используя хлопковые перчатки.
Ванночки для укрепления: поддерживайте ногти с помощью ванночек с оливковым маслом, морской солью, минеральной водой с лимоном или травами.
Базовое покрытие: при использовании обычного лака используйте специальные средства для защиты ногтей от вредных веществ и окрашивания.
Переход на более мягкий шампунь: откажитесь от шампуней для жирных волос, так как их компоненты могут негативно влиять на ногти.
Добавки с биотином: рассмотрите прием добавок с биотином после консультации с врачом, так как они могут помочь укрепить ногти.
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