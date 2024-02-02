Как обеспечить заботу о ногтях в домашних условиях: 10 основных правил

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Как ухаживать за ногтями в домашних условиях: 10 правил

1:35
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Укрепление ногтей в условиях дома может быть достигнуто при соблюдении ряда методов, предложенных Юлией Бахаревой. Эти рекомендации полезны не только для проблемных ногтей, но и поддерживают общее состояние ногтевой пласти.

Как ухаживать за ногтями в домашних условиях: 10 правил
Фото: blncdbeauty.com/
  1. Защита перчатками: важно использовать защитные перчатки при домашних работах, чтобы уменьшить воздействие воды и химических веществ.
  2. Регулярное срезание: поддерживайте здоровье ногтей, регулярно подрезая их, особенно при стремлении укрепить слабые ногти.
  3. Правильные инструменты: выбирайте момент для обрезки влажных ногтей и для подпиливания — сухих.
  4. Мягкие пилки: используйте пилки с низкой абразивностью, особенно для ломких ногтей, и избегайте слишком жестких вариантов.
  5. Регулярное масло: поддерживайте ногти, питая кутикулу маслами, такими как масло жожоба, и массируйте их раз в неделю.
  6. Маски с кератином: раз в неделю применяйте маски с кератином, усилив их действие, используя хлопковые перчатки.
  7. Ванночки для укрепления: поддерживайте ногти с помощью ванночек с оливковым маслом, морской солью, минеральной водой с лимоном или травами.
  8. Базовое покрытие: при использовании обычного лака используйте специальные средства для защиты ногтей от вредных веществ и окрашивания.
  9. Переход на более мягкий шампунь: откажитесь от шампуней для жирных волос, так как их компоненты могут негативно влиять на ногти.
  10. Добавки с биотином: рассмотрите прием добавок с биотином после консультации с врачом, так как они могут помочь укрепить ногти.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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