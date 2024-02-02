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Каковы причины появления белых пятен на ногтях и как с ними бороться

Почему появляются белые пятна на ногтях и что с этим делать

1:40
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Несмотря на распространенное мнение, белые пятна на ногтях не всегда связаны с дефицитом кальция. Эти явления чаще всего происходят из-за травмы или вредных привычек. Медицинский термин для описания белых точек на ногтях — "лейконихия". Обычно это состояние не вызывает дискомфорта и не требует специального лечения, достаточно дождаться, пока ноготь отрастет. В редких случаях белые точки могут быть признаком системных заболеваний или тяжелого отравления. Врачи делятся советами по избавлению от этих пятен и указывают на необходимость консультации специалиста в определенных случаях.

Почему появляются белые пятна на ногтях и что с этим делать
Фото: blncdbeauty.com/

Белые пятна на ногтях, или лейконихия, представляют собой белый пигмент различной формы и яркости, появляющийся на ногтевых пластинах рук и ног. Это может быть крошечные точки, полоски или даже полное бледение ногтей. Лейконихия может возникнуть из-за внешних факторов, таких как травмы при маникюре, сильные удары, но также может быть вызвана внутренними причинами, такими как прием определенных препаратов, отравление тяжелыми металлами или наличие системных заболеваний.

Для улучшения состояния ногтей и предотвращения появления белых пятен рекомендуется включить в рацион питательные элементы, такие как белок, Омега-3 жирные кислоты, и витамины A, C, B, цинк и железо. Ухаживать за ногтями следует ежедневно, включая очищающие ванны с морской солью и маслами. В случае ухудшения состояния или повторяющихся эпизодов лейконихии, рекомендуется обратиться к врачу для дополнительных консультаций и возможного лечения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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