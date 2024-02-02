Как справиться с увеличенными порами на коже лица: рекомендации от специалистов по дерматологии

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Как бороться с расширенными порами на лице: советы дерматологов

1:21
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Вопреки общепринятому убеждению, расширенные поры не ограничиваются проблемой подростков; они также часто беспокоят взрослых. Врачи объясняют, что приводит к увеличению размеров пор и можно ли как-то сузить их.

Как бороться с расширенными порами на лице: советы дерматологов
Фото: Нейросеть Шедеврум

Поры на нормальной коже лица настолько микроскопически малы, что их можно увидеть только при использовании лупы. Однако иногда они становятся видимыми невооруженным глазом, вызывая различные факторы, включая естественное старение кожи. В дополнение к эстетическому дискомфорту, расширенные поры могут также спровоцировать кожные заболевания, такие как акне, что требует визита к дерматологу.

Расширенные поры представляют собой микроотверстия на поверхности кожи, в основном овальной формы, становящиеся видимыми при размере от 250 мкм, или 0,25 мм. В большинстве случаев они связаны с жирной кожей, выполняя защитную функцию от пересыхания. Существует несколько методов и процедур для сокрытия расширенных пор, включая использование домашних масок, химических пилингов, лазерной шлифовки, а также фототерапии и ультразвукового воздействия. Каждый из них имеет свои особенности и эффективность, и выбор подхода зависит от индивидуальных потребностей и характеристик кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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