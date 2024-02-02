Семь методов, чтобы избавиться от отечности

Pink предлагает семь легких методов, как избавиться от этого неприятного явления.
Фото: архив
Косметический лед: умывание прохладной водой помогает снять легкую отечность, а использование косметического льда активизирует микроциркуляцию, придавая коже свежий вид. Лед можно приготовить самостоятельно с добавлением травяного сбора и масла орегано для улучшения эффективности ухода за кожей.
Массажные роллеры: роллеры, как и косметический лед, стимулируют работу капилляров и лимфатической системы, возвращая коже рельефность. Их удобно использовать в путешествиях или в офисе, храня в холодильнике для дополнительного эффекта.
Не ужинайте за два-три часа до сна: контролируйте время приема пищи перед сном, чтобы уменьшить утреннюю отечность. Избегайте соленой еды перед сном и, если нужен перекус, предпочтите легкие и низкосоленые продукты.
Храните косметические средства в холодильнике: хранение кремов и лосьонов в холодильнике ускоряет работу капилляров, способствуя уменьшению отечности. Тканевые маски также рекомендуется хранить в холоде.
Пейте теплую воду: регулярное питье теплой воды помогает избежать отеков, компенсируя недостаток жидкости в организме. Эксперты советуют начинать день с теплой воды и употреблять ее за час до еды.
Утренняя гимнастика: зарядка с утра помогает активизировать циркуляцию лимфы, предотвращая появление отеков. Начинайте с ног и постепенно двигайтесь к верхней части тела.
Контрастный душ: принятие контрастного душа — эффективный способ устранить отечность. Переключение температуры воды от теплой до прохладной, направленное от ступней к голове, стимулирует циркуляцию лимфы в организме.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ