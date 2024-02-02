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Семь методов, чтобы избавиться от отечности

7 доступных способов перестать отекать

1:47
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Pink предлагает семь легких методов, как избавиться от этого неприятного явления.

7 доступных способов перестать отекать
Фото: архив
  1. Косметический лед: умывание прохладной водой помогает снять легкую отечность, а использование косметического льда активизирует микроциркуляцию, придавая коже свежий вид. Лед можно приготовить самостоятельно с добавлением травяного сбора и масла орегано для улучшения эффективности ухода за кожей.
  2. Массажные роллеры: роллеры, как и косметический лед, стимулируют работу капилляров и лимфатической системы, возвращая коже рельефность. Их удобно использовать в путешествиях или в офисе, храня в холодильнике для дополнительного эффекта.
  3. Не ужинайте за два-три часа до сна: контролируйте время приема пищи перед сном, чтобы уменьшить утреннюю отечность. Избегайте соленой еды перед сном и, если нужен перекус, предпочтите легкие и низкосоленые продукты.
  4. Храните косметические средства в холодильнике: хранение кремов и лосьонов в холодильнике ускоряет работу капилляров, способствуя уменьшению отечности. Тканевые маски также рекомендуется хранить в холоде.
  5. Пейте теплую воду: регулярное питье теплой воды помогает избежать отеков, компенсируя недостаток жидкости в организме. Эксперты советуют начинать день с теплой воды и употреблять ее за час до еды.
  6. Утренняя гимнастика: зарядка с утра помогает активизировать циркуляцию лимфы, предотвращая появление отеков. Начинайте с ног и постепенно двигайтесь к верхней части тела.
  7. Контрастный душ: принятие контрастного душа — эффективный способ устранить отечность. Переключение температуры воды от теплой до прохладной, направленное от ступней к голове, стимулирует циркуляцию лимфы в организме.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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