Как избавиться от выпуклости щек: 7 методов и рекомендации от специалистов

Косметология предлагает ряд процедур, которые помогают уменьшить объем на щеках.
Это могут быть инъекции ботокса, которые расслабляют мышцы лица и уменьшают объем, контурная пластика, при которой введение гиалуроновой кислоты позволяет скрыть недостатки овала лица, лифтинг-массаж, который улучшает тонус кожи и уменьшает отеки. Также можно использовать аппаратные методы, например, радиочастотный лифтинг, который стимулирует процессы обновления кожи и уменьшает объем на щеках.
Перед тем, как выбрать процедуру, необходимо проконсультироваться с косметологом и оценить возможные риски и противопоказания.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.