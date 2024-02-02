Как избавиться от выпуклости щек: 7 методов и рекомендации от специалистов

Как убрать щеки: 7 способов и советы экспертов

0:38 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметология предлагает ряд процедур, которые помогают уменьшить объем на щеках.

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Это могут быть инъекции ботокса, которые расслабляют мышцы лица и уменьшают объем, контурная пластика, при которой введение гиалуроновой кислоты позволяет скрыть недостатки овала лица, лифтинг-массаж, который улучшает тонус кожи и уменьшает отеки. Также можно использовать аппаратные методы, например, радиочастотный лифтинг, который стимулирует процессы обновления кожи и уменьшает объем на щеках.

Перед тем, как выбрать процедуру, необходимо проконсультироваться с косметологом и оценить возможные риски и противопоказания.