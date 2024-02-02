Как поддерживать здоровье кожи во время полетов: рекомендации специалиста

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Как ухаживать за кожей во время перелетов: советы эксперта

1:31
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Перелеты, особенно частые, оказывают стрессовое воздействие на организм, в том числе и на кожу. Врач-косметолог Инна Ковригина из Quantum Clinic предоставляет рекомендации по предотвращению негативных последствий для кожи в виде сухости, шелушения, обезвоженности, покраснения и высыпаний во время полетов.

Как ухаживать за кожей во время перелетов: советы эксперта
Фото: jetphotos.com by KirkXWB is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 Internationa

Для минимизации воздействия кофе и алкоголя, которые способствуют обезвоживанию организма и, как следствие, вызывают сухость кожи, рекомендуется избегать их употребления до и во время перелета. Важно употреблять достаточное количество чистой негазированной воды согласно индивидуальному весу.

Во время полета стоит воздерживаться от использования термальной воды, так как в условиях салона самолета с низкой влажностью она может ускорить испарение с поверхности кожи, способствуя ее высушиванию. После приземления рекомендуется провести тщательную очистку кожи и использовать тканевые маски с эффектом лимфодренажа и увлажнения для снятия отеков и восстановления кожи. Завершить уход следует увлажняющим кремом или сывороткой с гиалуроновой кислотой.

В случае возникновения сухости, шелушения, высыпаний и покраснений после полета, рекомендуется обратиться к специалистам. Quantum Clinic предлагает различные процедуры восстановления кожи, такие как Hydrafacial, "Эндосфера", Dermadrop, биоревитализация, BBL и М22, специально подобранные для восстановления здоровья кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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