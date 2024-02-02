Как устранить следы постакне: методы и рекомендации от специалиста по косметологии

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Как избавиться от постакне: способы и советы косметолога

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Обсуждение с экспертами причин появления и методов лечения поствоспалительной гиперпигментации. Постакне, или поствоспалительная гиперпигментация (ПВГ), представляет собой изменения в цвете кожи после заживления прыщей или ран.

Как избавиться от постакне: способы и советы косметолога
Фото: Женский развлекательный сайт "Милая Я"

Врачи отмечают, что процесс избыточной выработки меланина является естественной реакцией кожи на воспаление. Эксперты рассматривают методы устранения постакне, начиная от домашних средств до салонных процедур. Подчеркивается важность консультации с дерматологом или косметологом для выбора наилучшего метода лечения в каждом конкретном случае. Врачи также выделяют современные методы, такие как фототерапия, лазерная шлифовка, и различные виды пилингов, а также подчеркивают роль восстановительных процедур после каждого лечебного этапа.
 
 
 
 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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