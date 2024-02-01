Что представляет собой купероз на коже лица и какими эффективными средствами можно избавиться от этого явления

Что такое купероз на лице и как от него избавиться, эффективные средства

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Купероз представляет собой заболевание, проявляющееся "звездочками" и "паутинками" красных капилляров из-за их расширения. Это явление чаще встречается у людей старше 30 лет с тонкой светлой кожей, и причины включают воздействие температурных экстремумов, ультрафиолета, гормональные дисбалансы и другие факторы.

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Лечение купероза включает профессиональные методы, такие как коллагенотерапия, контурная пластика и лазерное омоложение, поскольку домашние средства не могут полностью устранить видимые проявления купероза. Однако, для предотвращения его расширения и появления новых сосудистых "звездочек", можно прибегнуть к использованию косметики, содержащей витамины РР, К и С, а также компоненты, такие как рутин, эсцин, калий и пантенол. Солнцезащитные средства также играют важную роль в уходе за кожей с куперозом, и их использование рекомендуется с SPF 30+ или выше.