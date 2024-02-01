Три метода для повышения состояния кожи: анализ отзыва специалиста

Три способа улучшить качество кожи: комментарий эксперта

1:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Эксперт Екатерина Хынку из клиники Cosmolab предлагает решения для улучшения состояния кожи, учитывая естественную утрату коллагена и воздействие факторов образа жизни. В ее комментарии описаны несколько всесезонных методик, направленных на поддержание упругости и гладкости кожи.

Фото: https://hnfbeauty.nl/en

Коллагенотерапия представляет собой процедуры с применением препаратов, насыщающих ткани необходимыми ресурсами для образования нового коллагена. Этот метод способствует увлажнению, подтяжке и глубокому восстановлению кожного покрова.

Контурная пластика, в свою очередь, осуществляется с использованием биоармирования на основе полимолочной кислоты, стимулирующей естественное образование коллагена. Этот метод подходит для борьбы с дряблостью, морщинами и потерей объема в различных зонах.

Наконец, лазерное омоложение с использованием неодимового луча направлено на выравнивание тона кожи, уменьшение морщин и борьбу с пигментацией и акне. Эти процедуры предоставляют комплексные решения для улучшения внешнего вида и поддержания долгосрочного результата.



