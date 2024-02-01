Что представляет собой кушон и как правильно использовать этот продукт: рекомендации специалистов

Что такое кушон и как им пользоваться — советы экспертов

1:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рассмотрим эффективность и необходимость использования кушонов, а также важность правильного ухода за ними. Кушоны представляют собой удобную форму декоративной косметики с асептическим спонжем, пропитанным жидким составом. Они могут включать в себя тональную основу, румяна, хайлайтер и другие продукты.

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Внешний вид кушонов разнообразен, но они всегда компактны, будь то коробочка или стик. Важным аспектом является сочетание упаковки и аппликатора для удобства нанесения.

Дерматологи предупреждают о возможности размножения микробов при неправильном уходе за кушонами, что может быть вредным для здоровья кожи.

При использовании кушона рекомендуется предварительно очистить кожу и наносить мягкий увлажняющий крем. Далее следует нажать на спонж или аппликатор с тональным средством и похлопывающими движениями нанести его на лицо. Дополнительные шаги могут включать сложение спонжа для более сложных областей и фиксацию результата пудрой.

Нанесение кушона на губы выполняется аналогично, а завершение макияжа проводится по стандартным шагам. Рекомендуется поправлять тон в течение дня при необходимости.