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Как вернуть жизнь сухим волосам: советы экспертов трихолога и стилиста

Как восстановить сухие волосы: рекомендации трихолога и стилиста

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Эксперты обращают внимание на актуальность проблемы сухости волос как в летний, так и в зимний период. Они делятся причинами этого явления и предлагают методы предотвращения.

Как восстановить сухие волосы: рекомендации трихолога и стилиста
Фото: http://wx3.sinaimg.cn/

Причины сухости волос

Проблемы сухости волос чаще всего связаны с неправильным уходом, который не соответствует потребностям кожи головы и волос. Использование подходящих средств для мойки волос и учет типа волоса и кожи головы является ключевым аспектом. Температура воды и периодичность мытья также важны для поддержания здоровья волос. Регулировка этих параметров совместно с трихологом может сделать уход более эффективным.

Факторы, влияющие на состояние волос

Проблемы дерматологического и трихологического характера могут стать источником сухости волос. Недостаточное увлажнение организма также оказывает негативное воздействие на волосы и кожу головы. Регулярное использование увлажнителей воздуха в домашних условиях помогает предотвратить потерю влаги из волос и кожи головы.

Борьба с сухостью волос

Сухость волос часто обусловлена термическими и химическими воздействиями. Термоинструменты и агрессивные химические процедуры могут вызвать потерю влаги в структуре волос. Рекомендации стилиста включают использование термозащитных средств, ограничение температуры термоинструментов и носение головных уборов в холодное и солнечное время года.

Домашний уход

Выбор средств для ухода за волосами важен для поддержания их здоровья. Подбор средств, подходящих под тип волос, советуется проводить с участием специалиста. Регулярное применение увлажняющих шампуней и кондиционеров, а также нанесение масок и средств для термозащиты, помогут предотвратить сухость волос и сохранить их блеск и эластичность.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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