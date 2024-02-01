5 оттенков для окрашивания волос, придающих молодежный вид

5 "омолаживающих" оттенков для окрашивания волос

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда подбор правильного оттенка волос может оказаться более эффективным, чем различные косметологические процедуры. Вот какие цвета следует выбирать, чтобы придать внешности молодость.

Фото: https://static.fanpage.it/

Теплый блонд:

Медовый, бежевый и пшеничный блонд придают образу непринужденность, легкость и свежесть.

Техника окрашивания airtouch обеспечивает более гармоничный переход между натуральным цветом волос и светлым оттенком.

Карамельный оттенок:

Теплый цвет карамели с бронзовыми отливами натурально освежает цвет лица и не привлекает излишнего внимания.

Выбор оттенков зависит от подтона кожи, и теплые тона лучше сочетаются с соответствующим теплым подтоном кожи.

Эффект выгоревших на солнце волос:

Мелирование с использованием современных техник, таких как шатуш или балаяж, создает эффект выгоревших волос после отдыха.

Теплые карамельные оттенки подходят для брюнеток, а для русых — теплый блонд.

Шоколадный оттенок:

Для темноволосых женщин можно попробовать перейти к более светлым оттенкам, таким как шоколадный или каштановый.

Темные оттенки легче ухаживать, что делает их универсальными для изменения образа.

Клубничный блонд:

"Клубничный блонд" — универсальный оттенок между медным, золотистым и блонд.

Он придает образу легкость и воздушность, и его подтон может быть адаптирован в зависимости от цветотипа.