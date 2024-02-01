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7 факторов, по которым мужчины предпочитают партнёрш постарше

7 причин, почему мужчины выбирают женщин постарше

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В последнее время всё больше мужчин выбирают партнёрш постарше, которых называют милфами.

7 причин, почему мужчины выбирают женщин постарше
Фото: commons.wikimedia.org by Oziel Gómez ozgomz is licensed under This image is from Unsplash and was published prior to 5 June 2017 under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Зрелые дамы привлекают молодых людей своей самодостаточностью, опытом в отношениях, сильным характером и материальной независимостью. Они не требуют от мужчин нереалистичных подвигов и не ожидают от них ответственности за семью. Кроме того, зрелые женщины способны сохранять свою красоту и привлекательность благодаря развитой эстетической медицине и бьюти-индустрии. Многие из них одеваются изысканно и молодо, не проигрывая своим сверстницам.

Несмотря на возрастную разницу, милфы часто становятся партнёрами молодых людей благодаря своей привлекательности и опыту в отношениях.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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