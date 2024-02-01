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Как сохранить свежесть маникюра: 5 эффективных советов

Как продлить свежесть маникюра: 5 действенных советов

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Моя семья » Красота и стиль

Вот пять полезных советов, способствующих удлинению срока свежести маникюра:

Как продлить свежесть маникюра: 5 действенных советов
Фото: pixels
  1. Избегай контакта с водой, особенно в первые 2-3 часа после маникюра. Этот период необходим для завершения процесса полимеризации гель-лака.
  2. Пользуйся перчатками во время уборки и работы с бытовой химией. Ношение перчаток поможет защитить гель-лак от воздействия химических веществ, сохраняя блеск и стойкость покрытия.
  3. Избегай самостоятельного подпиливания ногтей. Использование абразивной пилки может удалить "запечатанный" мастером край гель-лака, что может привести к сколам покрытия.
  4. Предотвращай перепады температур, откладывая посещение бани или сауны. В первые два-три дня после маникюра стоит избегать таких мест, так как искусственный материал продолжает процесс полимеризации.
  5. Регулярно увлажняй кутикулу, используя масла с витаминами и питательные кремы. Это поможет поддерживать увлажненное состояние кожи рук и кутикулы.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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