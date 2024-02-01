Как выбрать форму ногтей: рекомендации от мастеров маникюра

Кажется, что в выборе формы ногтей нет строгих правил, но почему тогда некоторые предпочитают длинные стилеты, а другие — короткий овал?
Мы решили разобраться в этом, обратившись к профессионалам маникюра, и также узнать, какая форма визуально удлиняет или укорачивает пальцы.
Формы ногтей могут варьироваться в зависимости от трендов и индивидуальных предпочтений. Существует несколько основных форм, таких как квадрат, мягкий квадрат, скво-овал, овал, миндаль и стилет. Мастера подчеркивают, что форма овала считается наиболее удобной и практичной для повседневного ношения.
Важно учитывать не только модные тенденции, но и свой тип кутикулы. Овальные ногти лучше сочетаются с овальной кутикулой, в то время как квадратные ногти будут уместны при квадратной форме кутикулы.
Мастера также обращают внимание на визуальное воздействие формы ногтей на пальцы. Например, формы типа "балерина", миндаль и стилет визуально вытягивают пальцы, в то время как квадратные формы могут создавать обратный эффект.
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