Как выбрать форму ногтей: рекомендации от мастеров маникюра

Как подобрать форму ногтей: советы мастеров по маникюру

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, что в выборе формы ногтей нет строгих правил, но почему тогда некоторые предпочитают длинные стилеты, а другие — короткий овал?

Фото: https://pbs.twimg.com/

Мы решили разобраться в этом, обратившись к профессионалам маникюра, и также узнать, какая форма визуально удлиняет или укорачивает пальцы.

Формы ногтей могут варьироваться в зависимости от трендов и индивидуальных предпочтений. Существует несколько основных форм, таких как квадрат, мягкий квадрат, скво-овал, овал, миндаль и стилет. Мастера подчеркивают, что форма овала считается наиболее удобной и практичной для повседневного ношения.

Важно учитывать не только модные тенденции, но и свой тип кутикулы. Овальные ногти лучше сочетаются с овальной кутикулой, в то время как квадратные ногти будут уместны при квадратной форме кутикулы.

Мастера также обращают внимание на визуальное воздействие формы ногтей на пальцы. Например, формы типа "балерина", миндаль и стилет визуально вытягивают пальцы, в то время как квадратные формы могут создавать обратный эффект.

Чтобы выбрать подходящую форму ногтей, рекомендуется:

Учесть форму кутикулы: она должна соответствовать форме ногтей.

Адаптировать форму ногтей под тип рук: для широких рук подходит круглая форма, а для тонких и вытянутых — квадрат или овал

Руководствоваться индивидуальными особенностями: наличие пухлых или маленьких рук может влиять на выбор формы, и овальная форма может выглядеть хорошо на пухлых руках.