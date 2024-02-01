Отличия между кератин и ботокс-процедурами для волос: что их характеризует

Ботокс для волос и кератиновое выпрямление часто путают между собой, несмотря на их схожий эффект придания блеска и гладкости волосам. Однако, они различаются как по механизму действия, так и по долговечности результата.
Эффект: Кератиновое выпрямление воздействует внешне, выравнивая волосы и делая их более податливыми. Ботокс же направлен на восстановление внутренней структуры волос, заполняя поврежденные участки специальным составом из кератина, коллагена, аминокислот, витаминов и масел.
Длительность эффекта: При правильном уходе за волосами, результат от ботокса сохраняется примерно 1,5-2 месяца, в то время как эффект от кератинового выпрямления продлевается до 4-5 месяцев.
Стоимость: Стоимость кератинового выпрямления начинается от шести тысяч рублей, тогда как ботокс для волос доступен по цене от трех тысяч рублей.
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