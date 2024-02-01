Секреты трихолога по достижению длинных волос: ключевые рекомендации

Как отрастить длинные волосы — главные советы трихолога

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отрастить длинные волосы представляет собой не простую задачу, особенно учитывая частые стрижки в парикмахерских и изменения внешнего облика. Тем не менее, состояние волос напрямую влияет на желание менять имидж. Обсудим с трихологом и основательницей косметического бренда, Анной Гале, ключевые аспекты ухода за волосами для их здорового роста и красоты.

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Питание и витамины: Забота о волосах начинается изнутри, их состояние зависит не только от внешних средств. Важным является правильное питание, обеспечивающее организм необходимыми питательными веществами. Омега-3 кислоты, содержащиеся в рыбьем жире, придают волосам блеск и гладкость. Цинк, медь, сера, железо, кремний и биотин также играют ключевую роль в росте и укреплении волос.

Массаж кожи головы: Эффективный массаж кожи головы способствует улучшению микроциркуляции крови и лимфы, обеспечивая волосяные луковицы необходимыми питательными элементами. Тем, кто проводит много времени перед компьютером, рекомендуется массаж для компенсации напряжения в затылочной области и обеспечения волосам достаточного кислорода. Массаж можно усилить использованием пилинга, который помогает очистить кожу от излишков себума и стимулировать рост волос.

Правильный уход: Глубокое очищение кожи головы является неотъемлемой частью правильного ухода за волосами, создавая благоприятные условия для их роста. Также важно обратить внимание на использование средств, стимулирующих рост волос, чтобы поддерживать их здоровье и красоту.