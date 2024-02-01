Как корректно ухаживать за длинными волосами с использованием расчески

Как правильно расчесывать длинные волосы

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Длинные волосы требуют особого внимания и заботы. Сейчас мы поделимся советами о правильном расчесывании длинных прядей для поддержания их блеска и здоровья.

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Владелицам длинных волос рекомендуется иметь два типа расчесок: с широкими зубцами и массажной щеткой. Для предотвращения повреждений волос следует начинать расчесывание с кончиков, постепенно продвигаясь к корням. После тщательного распутывания можно использовать массажную щетку с натуральной щетиной для добавления блеска и шелковистости.

Важно помнить, что расчесывать следует только сухие волосы. Мокрые локоны более уязвимы и подвержены повреждениям, поэтому их расчесывание может привести к негативным последствиям.