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Бьюти-арсенал Дуа Липы: избранные средства для ухода и красоты, которыми восхищается звезда

Косметичка звезды: любимые бьюти-средства Дуа Липы

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Резюме рекомендаций по уходу за кожей и макияжу певицы Дуа Липы:

Косметичка звезды: любимые бьюти-средства Дуа Липы
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Дуа Липа

Гидрофильное масло Pai Rosehip Cleansing Oil:

  • Предназначено для чувствительной кожи и пригодно для веганов.
  • Не содержит спирта, искусственных ароматизаторов, парабенов, формальдегидов и других спорных ингредиентов.
  • Содержит натуральные экстракты базилика, апельсина, герани, лайма и жасмина.

Хайлайтер Living Luminizer Highlighter, RMS Beauty:

  • Создает эффект сияния и внутреннего свечения без жирного блеска.
  • Обогащен экстрактом базилика и тремя маслами (кокосовым, бурити и жожоба) для питательного ухода.
  • Подчеркивает естественную красоту кожи, делая ее ухоженной и свежей.

Бальзам для губ Balm DotCom, Glossier:

  • Разработан на основе касторового масла, пчелиного воска и ланолина.
  • Доступен в оттенке Birthday, который представляет собой бесцветный бальзам с легкими блестками.
  • Дуа Липа использует зубную щетку для очистки губ, чтобы избавиться от омертвевших чешуек кожи и создать объем.

Тушь Volume Effect Faux Cils, YSL Beauty:

  • Щеточка обеспечивает эффект накладных ресниц.
  • Палитра включает не только классический черный, но и четыре дополнительных цветных оттенка: зеленый, лиловый, бургунди и синий.
  • Удовлетворяет предпочтения Дуа Липы, которая любит ресницы объемными и пушистыми.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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