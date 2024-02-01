Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
РАН могут вернуть проведение экспертизы школьных учебников
Прыжки на батутах положительно влияют на лимфатическую систему
Контролировать выполнение банками новых требований с 1 февраля 2024 года может каждый гражданин
Вареники с пряными карамелизированными яблоками: вкуснейший десерт для постного меню
Витамин D: польза от природного источника на даче
Риелтор Богданова советует игнорировать объявления с дешёвыми квартирами
Тюменский волонтёр приютила трёх собак из Бурятии, которым грозила эвтаназия
Крупное ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Останкинском районе Москвы
Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо
Тайны косметички знаменитости: предпочтения Хейли Бибер в мире красоты

Косметичка звезды: любимые бьюти-средства Хейли Бибер

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Инсайдерская информация о том, как знаменитости добиваются идеальных снимков, раскрывает секреты не только в профессиональном уходе и ретушировании, но и в простых радостях бьюти-ритуалов, таких как эксперименты с косметикой и применение патчей под глазами. В нашем обзоре рассказываем о фаворитах Хейли Бибер из ее косметички, которые можно взять на заметку и, возможно, использовать в своей повседневной рутине.

Косметичка звезды: любимые бьюти-средства Хейли Бибер
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Хейли Бибер
  1. Увлажняющая маска Masque Visolastine+, Biologique Recherche: Хейли признается, что хоть она и не использует маску каждый день, она предпочитает качественные успокаивающие маски, такие как Masque Visolastine+. Это средство известно своим мгновенным эффектом, особенно эффективным для обезвоженной кожи, оставляя лицо мягким, увлажненным и гладким всего за пятнадцать минут.
  2. Золотые патчи для лица Baggage Claim, Wander Beauty: Хейли любит использовать золотые патчи для освежения взгляда. Нанося их поверх увлажняющей маски, она оставляет их на коже до 10 минут, дополняя процесс массажем с косметическими роликами. Это помогает устранить припухлость, особенно в области вокруг глаз.
  3. Увлажняющий крем для лица UV Daily Broad-Spectrum SPF 40, Elta MD: Незаменимый в косметичке Хейли — тонирующий солнцезащитный крем для лица с SPF 40. Она подчеркивает, что не выходит из дома без него, даже когда находится внутри помещения, так как осознает воздействие солнечных лучей через окна.
  4. Несмываемый крем "Система защиты волос" No. 6 Bond Smoother, Olaplex: Для ежедневного ухода за волосами Хейли выбирает несмываемый крем No. 6 Bond Smoother от Olaplex. Этот крем помогает восстановить и смягчить сухие и поврежденные волосы, делая их шелковистыми и предотвращая нежелательный "эффект одуванчика".
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Салат "Гурман" с печенью трески: изысканная вариация на тему блюда от Константина Ивлева

Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.

Салат "Гурман" с печенью трески: вкусный и полезный, готовится без майонеза и яиц
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
В России ответили на призыв правнучки советского лётчика Чкалова нанести ядерный удар по Москве
Оладьи из куриного фарша: такие нежные, что подходят даже годовалым детям
"Арабский ленд-лиз": Кувейт отправил на Украину 150 танков. Сначала их отремонтирует Хорватия
13 китайских бригад развернули истребители-невидимки J-20: США и Тайвань напряглись Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк В меру для здоровья полезно всё: алкоголь помогает от вирусов Сергей Лебедев
Не рисовая и не овсяная: эта вкусная каша разнообразит завтрак
Пшённая каша в необычной подаче: аппетитный пшённик с курагой и изюмом
Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП
Автоэксперты назвали самую распространенную ошибку при парковке автомашины с АКПП
Последние материалы
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
После такой стирки вещей с растительным маслом вещи вновь станут яркими, тусклость уйдёт
Ученые Китая назвали чеснок продуктом, который эффективно борется с повышенным холестерином
Косметичка звезды: любимые бьюти-средства Хейли Бибер
Как правильно выбрать ёмкость для рассады
Нежная, воздушная текстура пюре с такими добавками покорит даже сердца гурманов
Дедовские методы борьбы с землеройками: отпугивающие, механические и химические. Зверёк уйдет надолго
Шагнули вперед: какие пластические операции звезды делают на ноги
Почему на АЗС всегда только один вид дизельного топлива: объяснение от журнала "За рулем"
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников