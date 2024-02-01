Тайны косметички знаменитости: предпочтения Хейли Бибер в мире красоты

Инсайдерская информация о том, как знаменитости добиваются идеальных снимков, раскрывает секреты не только в профессиональном уходе и ретушировании, но и в простых радостях бьюти-ритуалов, таких как эксперименты с косметикой и применение патчей под глазами. В нашем обзоре рассказываем о фаворитах Хейли Бибер из ее косметички, которые можно взять на заметку и, возможно, использовать в своей повседневной рутине.
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Хейли Бибер
Увлажняющая маска Masque Visolastine+, Biologique Recherche: Хейли признается, что хоть она и не использует маску каждый день, она предпочитает качественные успокаивающие маски, такие как Masque Visolastine+. Это средство известно своим мгновенным эффектом, особенно эффективным для обезвоженной кожи, оставляя лицо мягким, увлажненным и гладким всего за пятнадцать минут.
Золотые патчи для лица Baggage Claim, Wander Beauty: Хейли любит использовать золотые патчи для освежения взгляда. Нанося их поверх увлажняющей маски, она оставляет их на коже до 10 минут, дополняя процесс массажем с косметическими роликами. Это помогает устранить припухлость, особенно в области вокруг глаз.
Увлажняющий крем для лица UV Daily Broad-Spectrum SPF 40, Elta MD: Незаменимый в косметичке Хейли — тонирующий солнцезащитный крем для лица с SPF 40. Она подчеркивает, что не выходит из дома без него, даже когда находится внутри помещения, так как осознает воздействие солнечных лучей через окна.
Несмываемый крем "Система защиты волос" No. 6 Bond Smoother, Olaplex: Для ежедневного ухода за волосами Хейли выбирает несмываемый крем No. 6 Bond Smoother от Olaplex. Этот крем помогает восстановить и смягчить сухие и поврежденные волосы, делая их шелковистыми и предотвращая нежелательный "эффект одуванчика".
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