Топ-3 цветов волос, которые придадут тебе молодежный вид

Топ-3 оттенка волос, с которыми ты будешь выглядеть моложе

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Не трудно догадаться, что неудачное окрашивание не только может негативно сказаться на вашем образе, но и придать лишние года. Вместе с тем правильно подобранный цвет волос может освежить ваш внешний вид и даже спрятать первые признаки старения. Рассмотрим три универсальных оттенка, которые придадут вам молодежный вид.

Фото: retikul.hu

Карамельное окрашивание: Добавление карамельных оттенков подходит для любого базового цвета волос, начиная от светло-русых и заканчивая огненно-рыжими. Эти светлые мазки создают свежий вид и смягчают черты лица. Основное правило — сосредотачивать наиболее светлые участки около лица. Этот метод добавляет объем волосам, и его обновление может потребоваться лишь каждые три-четыре месяца. Балаяж: Эта техника окрашивания стала чрезвычайно популярной, делая любую прическу увлекательной и стильной. Эффект выгоревших на солнце волос придаёт внешности естественность. Балаяж также увеличивает объем волос и улучшает цвет лица. Здесь есть множество вариантов — можно добавить больше светлых прядей для контраста, либо оставить более натуральный эффект. В любом случае результат впечатляет. Медный русый: Естественные оттенки волос всегда в тренде, и медный русый не исключение. Этот натуральный цвет подходит всем, от светло-медового до насыщенно-каштанового. Любой оттенок придаст легкости вашему облику и освежит внешность.