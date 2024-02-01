Как придать визуальную стройность с помощью правильного укладывания волос: шесть эффективных методов

Диеты уходят в прошлое. Новый способ стройности от стилистов — мастерство правильной укладки. Этот метод, популярный у знаменитостей, таких как Адель, Крисси Тейген и Хлоя Морец, дает возможность визуально трансформировать форму лица. Вот несколько эффективных приемов:
Фото: https://ukrpublic.com/
Укладка на косой пробор: Любая асимметрия придает лицу стройность. Косой пробор в сочетании с распущенными волосами или низким пучком удачно скрывает лишний объем, визуально удлиняя и суживая овал лица.
Легкие локоны на крупную плойку: Вертикальные линии создают визуальное приближение к идеальному овалу. Добавление небольшого объема сверху помогает визуально вытянуть лицо.
Идеально прямые распущенные волосы: Этот вариант можно носить с прямым или косым пробором. Длинные пряди создают смещение акцентов, привлекая внимание к точеному подбородку и делая лицо более вытянутым.
Подкрученные наружу локоны: Важно крутить волосы наружу, чтобы избежать нежелательной округлости и подчеркнуть утонченность лица.
Выбившаяся прядь: При собирании волос в пучок или хвост не забывайте о выходящей пряди, падающей на лицо. Этот прием эффективно скрывает широкие скулы и суживает лоб.
Челка-шторка: Создайте удлиненную челку, разделяющуюся на две части по центру лба. Этот стиль делает лицо более вытянутым и стройным.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ