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Как придать визуальную стройность с помощью правильного укладывания волос: шесть эффективных методов

6 способов выглядеть стройнее с помощью правильной укладки

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Диеты уходят в прошлое. Новый способ стройности от стилистов — мастерство правильной укладки. Этот метод, популярный у знаменитостей, таких как Адель, Крисси Тейген и Хлоя Морец, дает возможность визуально трансформировать форму лица. Вот несколько эффективных приемов:

6 способов выглядеть стройнее с помощью правильной укладки
Фото: https://ukrpublic.com/
  1. Укладка на косой пробор: Любая асимметрия придает лицу стройность. Косой пробор в сочетании с распущенными волосами или низким пучком удачно скрывает лишний объем, визуально удлиняя и суживая овал лица.
  2. Легкие локоны на крупную плойку: Вертикальные линии создают визуальное приближение к идеальному овалу. Добавление небольшого объема сверху помогает визуально вытянуть лицо.
  3. Идеально прямые распущенные волосы: Этот вариант можно носить с прямым или косым пробором. Длинные пряди создают смещение акцентов, привлекая внимание к точеному подбородку и делая лицо более вытянутым.
  4. Подкрученные наружу локоны: Важно крутить волосы наружу, чтобы избежать нежелательной округлости и подчеркнуть утонченность лица.
  5. Выбившаяся прядь: При собирании волос в пучок или хвост не забывайте о выходящей пряди, падающей на лицо. Этот прием эффективно скрывает широкие скулы и суживает лоб.
  6. Челка-шторка: Создайте удлиненную челку, разделяющуюся на две части по центру лба. Этот стиль делает лицо более вытянутым и стройным.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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