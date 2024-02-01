Как придать визуальную стройность с помощью правильного укладывания волос: шесть эффективных методов

6 способов выглядеть стройнее с помощью правильной укладки

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Диеты уходят в прошлое. Новый способ стройности от стилистов — мастерство правильной укладки. Этот метод, популярный у знаменитостей, таких как Адель, Крисси Тейген и Хлоя Морец, дает возможность визуально трансформировать форму лица. Вот несколько эффективных приемов:

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Укладка на косой пробор: Любая асимметрия придает лицу стройность. Косой пробор в сочетании с распущенными волосами или низким пучком удачно скрывает лишний объем, визуально удлиняя и суживая овал лица. Легкие локоны на крупную плойку: Вертикальные линии создают визуальное приближение к идеальному овалу. Добавление небольшого объема сверху помогает визуально вытянуть лицо. Идеально прямые распущенные волосы: Этот вариант можно носить с прямым или косым пробором. Длинные пряди создают смещение акцентов, привлекая внимание к точеному подбородку и делая лицо более вытянутым. Подкрученные наружу локоны: Важно крутить волосы наружу, чтобы избежать нежелательной округлости и подчеркнуть утонченность лица. Выбившаяся прядь: При собирании волос в пучок или хвост не забывайте о выходящей пряди, падающей на лицо. Этот прием эффективно скрывает широкие скулы и суживает лоб. Челка-шторка: Создайте удлиненную челку, разделяющуюся на две части по центру лба. Этот стиль делает лицо более вытянутым и стройным.