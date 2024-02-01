Обманчивая ловушка: овощи, которые не способствуют снижению веса

Желание сбросить вес подразумевает не только употребление овощей и белка, как советуют диетологи, но и избегание определенных видов овощей, которые могут замедлить процесс похудения. Вот несколько примеров таких овощей:
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic
Морковь: Овощ содержит крахмал, который в овоще превращается в сахар и может откладываться в жир. Также, высокое содержание сахарозы делает его потенциально калорийным. Рекомендуется употреблять морковь в сыром виде и в ограниченных количествах, не более одной порции в день.
Свекла: Даже этот полезный овощ содержит много сахара, крахмала и углеводов. В случае повышенного уровня сахара в крови, употребление свеклы следует минимизировать, чтобы избежать скачков глюкозы. Исследования также указывают на то, что частое употребление свеклы может стимулировать организм к запасанию жиров.
Кукуруза: Употребление кукурузы может вызывать скачки сахара в крови и нарушать уровень инсулина, что делает ее менее подходящей для тех, кто стремится к похудению. Кроме того, доказано, что частое употребление кукурузы может способствовать образованию целлюлита.
Зеленый горох: Несмотря на свою питательность, в зеленом горохе содержится значительное количество крахмала, который может способствовать накоплению жира в организме. Рекомендуется ограничивать его употребление, не включая в рацион каждый день.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ