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Обманчивая ловушка: овощи, которые не способствуют снижению веса

Страшный обман: овощи, которые не дают похудеть

1:24
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Желание сбросить вес подразумевает не только употребление овощей и белка, как советуют диетологи, но и избегание определенных видов овощей, которые могут замедлить процесс похудения. Вот несколько примеров таких овощей:

Страшный обман: овощи, которые не дают похудеть
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic
  1. Морковь: Овощ содержит крахмал, который в овоще превращается в сахар и может откладываться в жир. Также, высокое содержание сахарозы делает его потенциально калорийным. Рекомендуется употреблять морковь в сыром виде и в ограниченных количествах, не более одной порции в день.
  2. Свекла: Даже этот полезный овощ содержит много сахара, крахмала и углеводов. В случае повышенного уровня сахара в крови, употребление свеклы следует минимизировать, чтобы избежать скачков глюкозы. Исследования также указывают на то, что частое употребление свеклы может стимулировать организм к запасанию жиров.
  3. Кукуруза: Употребление кукурузы может вызывать скачки сахара в крови и нарушать уровень инсулина, что делает ее менее подходящей для тех, кто стремится к похудению. Кроме того, доказано, что частое употребление кукурузы может способствовать образованию целлюлита.
  4. Зеленый горох: Несмотря на свою питательность, в зеленом горохе содержится значительное количество крахмала, который может способствовать накоплению жира в организме. Рекомендуется ограничивать его употребление, не включая в рацион каждый день.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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