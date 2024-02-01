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Предпочтения в аромате и еще четыре любимых beauty-продукта Ирины Шейк

Любимый аромат и еще 4 бьюти-фаворита Ирины Шейк

1:54
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Необходимо признать, что привлекательность и безупречный вид Ирины Шейк не зависят исключительно от её благосклонной генетики. За её неповторимым обликом стоят множество тщательно подобранных бьюти-секретов и хитростей. Вот несколько из них:

Любимый аромат и еще 4 бьюти-фаворита Ирины Шейк
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Ирина Шейк

1. Аромат: Alibi, Oscar De La Renta Ирина предпочитает аромат Oscar De La Renta под названием Alibi. Этот парфюм отличается чувственностью и утонченностью, при этом придавая носителю силу. Рекламная кампания подчеркивает, что аромат делает женщину легкой, загадочной и уверенной.

2. Уход: золотая маска от косметолога Мими Лусон Для восстановления после перелетов и съемок Ирина использует золотую маску 24-K Pure Gold Mask от Mimi Luzon. Это средство, буквально "золотое" благодаря тонким золотым листам в составе, обладает мгновенным действием — успокаивает, снимает покраснения и разглаживает мелкие морщинки.

3. Пробуждение кожи: кубик льда Ирина придерживается простого и эффективного лайфхака — каждое утро освежает лицо кубиком льда. Это тонизирует кожу и готовит её к последующему уходу.

4. Тело: кокосовое масло Как и многие знаменитости, Ирина Шейк предпочитает натуральные масла. Кокосовое масло для неё - универсальное средство, заменяющее крем для тела, уход для волос и средство после загара.

5. Губы: маска + патчи За пухлым и увлажненным видом губ Ирины стоит регулярное применение питательных бальзамов. Когда она не может воспользоваться ими, использует крем для глаз. Также модель проводит SPA-процедуру для губ, включающую восстанавливающую маску и патчи из 24-каратного золота от Мими Лусон. Это придает губам долговременное увлажнение и чувственный вид.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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