Как устройство зубов воздействует на контуры лица и осанку

Как строение зубов влияет на форму лица и осанку

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы считаете, что достаточно лишь выровнять и отбелить зубы для идеальной улыбки, то придется разочаровать вас. Форма улыбки и всего лица зависит не только от состояния зубов, но также от их прикуса и структуры челюсти. Стоматологи объясняют, как это влияет, используя знаменитостей в качестве иллюстрации.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Прикус и его воздействие на внешность:

1. Дистальный прикус: Верхний зубной ряд значительно выступает над нижним, сопровождается отклонением головы вперед, что может вызывать различные проблемы, такие как сутулость и нарушение носового дыхания.

2. Мезиальный прикус: Нижний зубной ряд выступает вперед, что придает обладателям массивную нижнюю челюсть. Это может сопровождаться различными нарушениями дикции и напряжением челюстного сустава.

3. Глубокий прикус: Нижние резцы перекрывают верхние, что придает визуальную диспропорцию верхней и нижней части лица. Гипертонус жевательных мышц может вызвать головные боли и затруднения при еде.

4. Открытый прикус: Зубы не полностью смыкаются, создавая щель. Это может придать лицу удивленное выражение и вызывать проблемы с дыханием.