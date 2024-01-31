Начали слишком рано: взгляд хирургов на эстетическую хирургию у молодых знаменитостей

Cлишком рано начали: хирурги о пластике молодых знаменитостей

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Востребованные молодые модели и звезды Instagram* часто демонстрируют схожие черты лица: четкий V-образный контур, высокие скулы, заостренный подбородок, уменьшенные щеки и пухлые губы. Вопреки предположениям о достижении такой единообразной красоты через макияж или фейс-фитнес, хирургическое вмешательство в эстетической медицине может сыграть ключевую роль. Ведущий пластический хирург Отари Гогиберидзе подтвердил популярность операций, таких как блефаропластика, ринопластика, липосакция подбородка, и инъекционная косметология.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cw-ViP6g3pL/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Кандидат медицинских наук и пластический хирург Алла Аликова проанализировала фотографии молодых знаменитостей и предположила, какие процедуры могли быть проведены. Например, у Беллы Хадид выявлен полный спектр изменений, включая ботокс, филлеры в различных областях лица, ринопластику и возможно, височный лифтинг. Кайли Дженнер, согласно предположениям, подверглась ринопластике, филлерам в скулах и области нижней челюсти. Хейли Бибер, напротив, стремится сохранить естественность с минимальными изменениями, такими как ринопластика и филлеры для губ.

Пластический хирург и кандидат медицинских наук Георгий Чемянов замечает, что многие сделанные операции малоинвазивны и могут сохранять эффект только на несколько лет. В случае изменения модных тенденций, девушки могут легко корректировать свой внешний облик. В целом, риск негативного воздействия на внешность с течением времени при корректном проведении операций минимален.

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