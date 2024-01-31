Криомассаж: как происходит процедура и как она положительно воздействует на кожу

Лед и пламя: что такое массаж криостиками и как он улучшает кожу

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Представьте себе сеанс массажа лица, используя криостики с жидким азотом при температуре -196 °C, в сочетании с мануальной скульптурирующей пластикой. Процедура начинается с двухфазного лосьона и пенки с молекулами кислорода для удаления макияжа и очистки пор, за которыми следует тоник Eclado с камелией и зелёным чаем. Лимфодренажный массаж активизирует метаболизм и устраняет отечность, подготавливая кожу к дальнейшим этапам. Интенсивный массаж, включающий скульптурные и лифтинг-техники, моделирует контуры лица.

Фото: nuevamujer.com

После этого следует короткий расслабляющий перерыв с горячим полотенцем и пузырьковой маской. Затем происходит массаж криостиками с жидким азотом, стимулирующий синтез клеток и усиливающий эффект лифтинга. Завершающим этапом ухода является нанесение тоника и омолаживающего крема с экстрактами икры, бергамота, маслами макадамии и жожоба для увлажнения и предотвращения раннего старения.

"Лед и пламя" — это новый уходовой протокол Ice & Flame в сети салонов мануального массажа Face Class, объединяющий мощные техники фейспластики и последние тенденции неинвазивных бьюти-методик. Этот метод стал безопасной альтернативой подтяжке лица, борясь с несовершенствами, разглаживая морщины и подтягивая кожу.