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Домашние отшелушивающие скрабы: рецепты для идеально гладкой кожи

Нежность кожи без лишних затрат: рецепты домашних скрабов для тела

2:31
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Регулярное отшелушивание - ключевой этап ухода за красотой. Для достижения нежной и гладкой кожи не обязательно тратить много денег на покупку готовых скрабов. Домашние варианты легко приготовить, используя доступные ингредиенты. Ознакомьтесь с рецептами лучших домашних скрабов для тела от HerBeauty.co, и вы сможете наслаждаться ухоженной кожей без излишних затрат.

Нежность кожи без лишних затрат: рецепты домашних скрабов для тела
Фото: Openverse by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Кофейный скраб

Этот вариант отличается простотой приготовления и поразительными преимуществами. Исследования показывают, что кофеин способен уменьшить видимость целлюлита. Для создания домашнего кофейного скраба вам потребуется полстакана кофейной гущи, 2 столовые ложки горячей воды и 1 столовая ложка подогретого кокосового масла.

Сахарный скраб

Скраб для тела с коричневым сахаром – ещё один прекрасный вариант. Ингредиенты доступны и экономичны. Возможно, вначале вы почувствуете лёгкое липкое ощущение, но оно исчезнет после тщательного смывания. Простой рецепт включает полстакана коричневого сахара, полстакана масла (кокосового, жожоба, оливкового и т. д.) и несколько капель эфирного масла на ваш выбор.

Солевой скраб

Морская соль известна своими антибактериальными свойствами, способствующими лечению кожных заболеваний и поддержанию естественного баланса. Рекомендуется использовать молотую соль, так как крупные кристаллы могут повредить эпидермис. Ключевые компоненты – полстакана морской соли и полстакана вашего любимого масла.

Медовое волшебство

Скрабы для тела с медом и сахаром сочетают в себе отшелушивающие и антибактериальные свойства. Мед также обладает антиоксидантными и противомикробными свойствами, полезными для кожи. Идеальный рецепт включает полстакана сахара, четверть стакана растопленного кокосового масла и две столовые ложки меда. После использования скраба важно тщательно промыть тело, так как на нем может остаться липкая пленка.

Советы по применению

Теперь, когда ваш домашний скраб готов, важно помнить несколько моментов. Не стоит применять его ежедневно, чтобы избежать пересушивания кожи, которое может вызвать раздражение и появление пятен. Рекомендуется проводить отшелушивание два-три раза в неделю. Идеальное время для применения средства – во время душа или ванны. Массируя кожу и смывая скраб тёплой водой, вы достигнете идеально гладкой и ухоженной кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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