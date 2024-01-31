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Стресс и дефицит витаминов: основные причины выпадения волос у женщин

Выпадение волос у женщин: причины и советы по лечению

2:31
Моя семья » Красота и стиль

Каждая третья женщина сталкивается с выпадением волос в течение своей жизни, причем причины могут быть разнообразными. Давайте вместе с экспертами HerBeauty.co разберёмся, что может вызывать утрату волос у девушек, и как с этим бороться.

Выпадение волос у женщин: причины и советы по лечению
Фото: retikul.hu

Лечение

Для начала важно осознать, что нет мгновенного средства от выпадения волос, но существует несколько шагов, которые можно предпринять. Здоровое и сбалансированное питание обеспечит вас всеми необходимыми микроэлементами. Управление стрессом также играет ключевую роль в предотвращении выпадения волос. Кроме того, принятие добавок и витаминов может быть полезным. Совокупность этих методов обеспечит заметные результаты.

Стресс и его влияние

Стресс часто становится причиной многих проблем, включая выпадение волос. Это влияет на фолликулы и кожу головы, делая волосы ломкими. Стресс также воздействует на пищевые привычки, сказываясь на общем состоянии здоровья.

Потеря веса и дефицит питательных веществ

Быстрое снижение веса негативно сказывается на здоровье, особенно при жестких диетах. Организм лишается не только калорий, но и важных микроэлементов, необходимых для здоровья волос. В результате они становятся ломкими и подверженными выпадению.

Гормональные нарушения

Изменения уровней гормонов могут сокращать жизненный цикл волосяных фолликулов, вызывать выпадение и истончение волос.

Дефицит железа 

Этот элемент является ключевым элементом для производства волосяных белков, и его недостаток сказывается на состоянии волос. Наилучший способ удовлетворить потребности организма в железе – это употребление продуктов, богатых этим элементом, таких как бобы, орехи и темный шоколад.

Дефицит B12 

Дефицит витамина B12 может стать причиной выпадения волос, влияя на состояние эритроцитов, отвечающих за транспортировку кислорода к тканям.

Проблемы с щитовидной железой 

Щитовидная железа регулирует обмен веществ и производство белка. Нарушения в ее функционировании могут сказаться на здоровье волос.

Тугие прически

Тракционная алопеция возникает из-за слишком тугой прически, создающей лишнюю нагрузку на волосяные фолликулы.

Помните, что в каждом случае консультация с врачом и профессиональные средства могут стать надёжными союзниками на пути к восстановлению красоты ваших волос.

Как отрастить длинные здоровые волосы
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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