В период холодного времени года даже легкие тональные кремы становятся проблемой, подчеркивая шелушения и оставляя следы на одежде и защитных масках. Увлажняющий тинт (Tinted Moisturizer) приходит на помощь в таких ситуациях. Этот продукт представляет собой легкий увлажняющий крем с увеличенным содержанием пигмента, создавая цветное покрытие на лице. Также он известен как увлажняющий тонирующий крем.
Преимущества увлажняющего тинта заключаются в высоком увлажняющем эффекте, особенно в условиях центрального отопления и низких температур. В отличие от тонального крема, увлажняющий тинт не выделяет шелушения, ложится мягко и естественно, не создавая ощущения "слоеного пирога". Он также приспосабливается под цвет лица, избегая ошибок с оттенком. Экономичность — еще одно преимущество, так как увлажняющий тинт объединяет в себе функции крема и тонального средства.
Увлажняющий тинт подходит для всех, за исключением тех, кто пытается скрыть воспаления тональным кремом, так как у тинта нет плотного покрытия. Однако его легко комбинировать с консилером для точечного использования.
Его регулярное использование рекомендуется, особенно зимой, исключая необходимость в тяжелом тональном средстве, которое можно оставить для особых случаев, таких как вечеринки или фотосессии.
Несколько рекомендованных продуктов включают в себя:
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.