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Тинт для увлажнения: что представляет собой этот продукт и почему его использование важно для вас

Увлажняющий тинт: что это такое и почему он тебе нужен

2:26
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В период холодного времени года даже легкие тональные кремы становятся проблемой, подчеркивая шелушения и оставляя следы на одежде и защитных масках. Увлажняющий тинт (Tinted Moisturizer) приходит на помощь в таких ситуациях. Этот продукт представляет собой легкий увлажняющий крем с увеличенным содержанием пигмента, создавая цветное покрытие на лице. Также он известен как увлажняющий тонирующий крем.

Увлажняющий тинт: что это такое и почему он тебе нужен
Фото: https://oir.mobi/

Преимущества увлажняющего тинта заключаются в высоком увлажняющем эффекте, особенно в условиях центрального отопления и низких температур. В отличие от тонального крема, увлажняющий тинт не выделяет шелушения, ложится мягко и естественно, не создавая ощущения "слоеного пирога". Он также приспосабливается под цвет лица, избегая ошибок с оттенком. Экономичность — еще одно преимущество, так как увлажняющий тинт объединяет в себе функции крема и тонального средства.

Увлажняющий тинт подходит для всех, за исключением тех, кто пытается скрыть воспаления тональным кремом, так как у тинта нет плотного покрытия. Однако его легко комбинировать с консилером для точечного использования.

Его регулярное использование рекомендуется, особенно зимой, исключая необходимость в тяжелом тональном средстве, которое можно оставить для особых случаев, таких как вечеринки или фотосессии.

Несколько рекомендованных продуктов включают в себя:

  1. Halo Healthy Glow SPF 25, Smashbox: Невесомый продукт, создающий эффект Paris из "Инстаграма" с блюрингом, выравниванием цвета и SPF.
  2. Pure Radiant Tinted Moisturizer Broad Spectrum SPF 30, Nars: Обезжиренная формула, создающая эффект glass skin и содержащая витамин С для борьбы со свободными радикалами.
  3. Tinted Moisturizer SPF 30, Laura Mercier: Известный увлажняющий тонирующий крем с комплексом полезных ингредиентов, работающих на увлажнение и питание кожи.
  4. Stay Naked Hydromaniac, Urban Decay: Плотный и стойкий тинт, подходящий для долгого ношения, особенно для веганов.
  5. Skin Feels Good Hydrating Skin Tint SPF 23, Lancôme: Тинт с тонким покрытием, обогащенный гиалуроновой и глицериновой кислотами, а также экстрактом моринги для увлажнения и защиты от окружающей среды.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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