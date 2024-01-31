Вперед, выбирая товары от российских брендов: рекомендации по покупкам от отечественных производителей

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Русские, вперед: что покупать у российских марок

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Наконец-то отечественная косметика отпала от стигматизации низкого качества и эффективности. Энтузиасты, гордо представляющие "made in Russia", смогли изменить восприятие, и мы выделили несколько брендов, продукция которых вызывает желание повторных покупок. Если ты еще не опробовала их продукцию, не стоит сомневаться — давай познакомимся с "Черной Москвой", конопляным мылом и стойкими тинтами.

Русские, вперед: что покупать у российских марок
Фото: https://sovkusom.ru/

Патчи Ansaligy

Патчи от Тины Канделаки активно завоевывают рынок. Эти плотные, надежные патчи не только увлажняют и разглаживают кожу вокруг глаз, но и участвуют в интересных коллаборациях, включая сотрудничество с Третьяковской галереей и Akhmadullina Dreams.

Тушь "Черная Москва", RBG Beauty

Созданная Натальей Ракоч, автором популярной Cabaret Vivienne Sabo, эта тушь обещает тактильное удовольствие, стойкость, насыщенный пигмент и стильный дизайн. Бренд также предлагает тени с удивительными названиями, такими как "Рассветы", "Закаты", "Жилые массивы".

Конопляное мыло для тела Green Clay, Grower Cosmetics

Этот маленький бренд из Санкт-Петербурга успешно использовал популярность каннабидиола, создавая красивый дизайн и эффективные формулы. Отличительной чертой — ароматное мыло с маслами конопли, розмарина и лаванды, эко-альтернатива гелю для душа.

Тинты OK Beauty

OK Beauty стабильно предоставляет высококачественную косметику. Их тинты — отличный пигментированный продукт для создания румян, макияжа губ и дрейпинга. Теперь бренд также предлагает линии ухода за волосами, лицом и телом.

Гидрофильное масло, Smorodina

Идеальная альтернатива маслу Shu Uemura — гидрофильное масло от магнитогорского бренда. Оно отлично пенится, эффективно смывает макияж и приятно пахнет. Флакон с лавандовой веточкой добавляет вечернему уходу особый шарм.

Румяна One Touch, Elian Russia

Жидкие румяна Elian Russia, стоимость которых чуть больше 600 рублей, поражают своей качественной текстурой. Они не капают, легко растушевываются, обеспечивают насыщенный цвет и приятно "сливаются" с кожей, подходя как для рабочего дня, так и для вечеринок.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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