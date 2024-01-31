7 наилучших ароматов, напоминающих атмосферу костра, камина и потрескивания горящих поленьев

7 лучших ароматов с запахом костра, камина и горящих поленьев

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С наступлением холодов мы меняем парфюм, предпочитая теплые и уютные ноты. Рассмотрим некоторые из них:

Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.

Bronze Wood & Leather, Jo Malone London: аромат костра с веточкой можжевельника, окутывающий своим теплом и дымкой. Идеально подходит для нанесения на волосы и шарф, создавая долгий шлейф, согревающий душу. Terrae Essence, Bvlgari Man: плотный древесный аромат с множеством смолистых оттенков, напоминающий трещащие поленья в огне. С долгим насыщенным переходом в запах теплой кожи. By The Fireplace, Maison Margiela: аромат, создающий образ уюта вечера у камина с глинтвейном и трескотней огня. Идеален для нанесения дома, придавая атмосфере особую уютность. Terroni, Orto Parisi: аромат мерзлой земли и огня, раскрывающийся глубокими нотами бордового граната и трюфеля. Patchouli 24, Le Labo: аромат сочетает стиракс, ваниль и пачули, создавая образ царской охоты, кожаных перчаток и костра из березовых поленьев. Légendes du Cèdre, L'Artisan Parfumeur: восточный аромат с корой кедра, мускатным орехом и шафраном, дополненный нотами ладанника, придающими ему мистическую и торжественную атмосферу. Black, Comme Des Garçons: русский аромат, вдохновленный баней с березовыми вениками, раскаленными камнями, печкой и атмосферой русской деревни, с дополнительным акцентом на черный чай с медом.