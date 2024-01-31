Отказ от белков и отсутствие физической активности: распространенные ошибки в процессе похудения

Полный отказ от белков и спорта: ошибки, которые мы совершаем, когда худеем

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При постановке цели по снижению веса многие из нас допускают ошибки, которые могут оказаться вредными для здоровья и внешности. Расскажем о частых недочетах при диете:

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Исключение углеводов

Ошибка в том, что углеводы воспринимаются как единая группа, и часто делается попытка полностью исключить их из рациона. Однако, быстрые углеводы, такие как сахар, могут быть исключены, в то время как медленные углеводы, содержащиеся, например, в зерновых, необходимы для организма.

Отказ от белков

Существует миф о том, что белки могут способствовать набору веса. На самом деле, белки не только являются важным источником питательных веществ, но также поддерживают строение мышц и обеспечивают нормальное функционирование организма.

Желание похудеть за короткое время

Срочные методы похудения, как правило, опасны для здоровья. Резкое снижение веса может вызвать проблемы с давлением, головными болями, с кожей и волосами. Процесс похудения лучше осуществлять постепенно с поддержкой диетолога.

Отсутствие физической активности

Сидение на строгой диете без увеличения физической активности может привести к накоплению жира в печени и различным проблемам с организмом. Комбинирование диеты с регулярными тренировками более эффективно для сжигания калорий.

Монодиеты

Выбор только одного продукта в течение длительного времени может привести к недостатку витаминов и минералов. Это несбалансированное питание может нарушить обмен веществ и привести к негативным последствиям для внешности.