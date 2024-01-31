Вредно для здоровья печени и формы тела: как преодолеть желание употреблять сладости

Любите сладкое, но осознаете вред для здоровья и фигуры?
Наш разговор с диетологом и психологом поможет вам избавиться от тяги к сладкому. Сахар в десертах не только способен разрушать коллаген, вызывая морщины, но и влияет на вес и состояние кожи. Избыточное потребление сахара приводит к избытку инсулина, что способствует образованию жиров.
Диетологи рекомендуют осознанно подходить к вопросу употребления сладкого. Если это связано с расслаблением или потребностью отдохнуть, постарайтесь заменить это быстрым удовлетворением другими методами. Если же потребность в сладком — всего лишь привычка, определите для себя, ради чего вы отказываетесь от сладкого.
Сократите потребление сладкого и замените его более полезными альтернативами, такими как пастила, мармелад без фруктозы или сахарозы, сушеные яблоки или цитрусовые. Приготовление домашнего печенья с заменой муки на цельнозерновую и сахара на стевию также является здоровой альтернативой.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м