Эффективный уход за волосами в зимний период требует специальных мер и внимания

Шапки наголо: как ухаживать за волосами зимой

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Почему вопрос ухода за волосами зимой стоит так остро?

Фото: http://wx3.sinaimg.cn/

Существует несколько причин: холодный и сухой воздух ослабляет волосы, придавая им матовость; постоянное ношение шапок вызывает электризацию волос; нехватка витаминов может делать волосы ломкими. Кроме того, многие сталкиваются с сезонным появлением перхоти и потерей объема из-за постоянного изменения температуры вокруг волос.

Чтобы справиться с этими проблемами, следует придерживаться зимней рутины по уходу за волосами. Это поможет сохранить волосы крепкими и здоровыми. Наши советы станут незаменимыми в этом деле:

Материал головных уборов:

Выбирайте шапки из кашемира или с шелковой подкладкой для защиты от холода без электризации волос. Шелковые платки также могут быть использованы в сочетании с головными уборами.

Сушка феном:

Отдавайте предпочтение естественной сушке волос, но при использовании фена обязательно применяйте термозащитные средства с полезными ингредиентами.

Регулярное посещение парикмахера:

В зимний период рекомендуется увеличить частоту визитов к парикмахеру для оценки состояния волос, проведения восстановительных процедур и обрезки сухих кончиков.

Массаж кожи головы:

Легкий массаж при мытье головы стимулирует кровообращение, оживляет волосяные луковицы и приносит удовольствие.

Питание и увлажнение волос:

Используйте средства с маслами, витаминами, керамидами и кислотами для питания и увлажнения волос. Маски с витаминами, маслами и протеинами также рекомендуются.

Выбор шампуня:

Отдавайте предпочтение шампуням с бондинг-системами, аминокислотами, гиалуроновой кислотой, омега-кислотами и натуральными экстрактами растений, такими как киноа.

Использование кондиционера:

Применяйте кондиционер после каждого мытья волос, так как он закрывает чешуйки волос, обеспечивает гладкость и защиту.

Дополнительный уход:

При необходимости добавляйте бустеры, сыворотки, кремы, масла и эмульсии для дополнительного ухода за волосами.