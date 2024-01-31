Немаслянистое масло: отличный зимний уход за волосами

Достаточно перестать беспокоиться о том, что ваши волосы могут выглядеть слишком маслянистыми. Косметическая индустрия предлагает легкие продукты, которые не только защищают ваши волосы от вредного воздействия окружающей среды, но также являются отличными помощниками при создании укладки. Масла для волос подходят обладателям различных типов и оттенков волос, за исключением окрашенных блондинок из-за пористой структуры волос, которая может привести к изменению цвета. Эти продукты обещают создать здоровый вид волос, предоставляя им блеск и легкость.
Зачем использовать масло для волос?
Обволакивает каждый волос и предотвращает испарение влаги изнутри.
Питает, придает блеск и частично выпрямляет волосы.
Какие бывают масла?
Натуральные и на синтетической/минеральной основе.
Натуральные подходят любителям органической косметики, в то время как синтетические лучше подходят тем, кто предпочитает легкие продукты.
Как использовать?
Масло можно наносить ночью в виде маски, на влажные волосы перед сушкой для термозащиты, перед походом в бассейн или море для защиты от соли и хлора.
Масло можно добавлять в кондиционер или маску, а также наносить на кончики волос для придания гладкости.
Продукты:
Масло Elixir Ultime, Kerastase:
Масло-эссенция Amazing Hair Essence Oil, Spaklean:
Кокосовое масло Coco Organic, Mixit:
Масло Leonor Greyl:
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м