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Немаслянистое масло: отличный зимний уход за волосами

Масло не масляное: лучший зимний продукт для волос

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Достаточно перестать беспокоиться о том, что ваши волосы могут выглядеть слишком маслянистыми. Косметическая индустрия предлагает легкие продукты, которые не только защищают ваши волосы от вредного воздействия окружающей среды, но также являются отличными помощниками при создании укладки. Масла для волос подходят обладателям различных типов и оттенков волос, за исключением окрашенных блондинок из-за пористой структуры волос, которая может привести к изменению цвета. Эти продукты обещают создать здоровый вид волос, предоставляя им блеск и легкость.

Масло не масляное: лучший зимний продукт для волос
Фото: https://static.fanpage.it/

Зачем использовать масло для волос?

Обволакивает каждый волос и предотвращает испарение влаги изнутри.
Питает, придает блеск и частично выпрямляет волосы.

Какие бывают масла?

Натуральные и на синтетической/минеральной основе.
Натуральные подходят любителям органической косметики, в то время как синтетические лучше подходят тем, кто предпочитает легкие продукты.

Как использовать?

Масло можно наносить ночью в виде маски, на влажные волосы перед сушкой для термозащиты, перед походом в бассейн или море для защиты от соли и хлора.
Масло можно добавлять в кондиционер или маску, а также наносить на кончики волос для придания гладкости.

Продукты:

Масло Elixir Ultime, Kerastase:

  • Термозащита до 230 градусов.
  • Состав включает масло камелии, арганы, кукурузных зерен и пракакси, придающее эластичность и укрепляющее волосы.

Масло-эссенция Amazing Hair Essence Oil, Spaklean:

  • Содержит масло пракакси с легкой текстурой.
  • Подходит для тех, кто стремится к прикорневому объему.

Кокосовое масло Coco Organic, Mixit:

  • Идеально для сухих волос.
  • Можно использовать как sos-маску по всей длине или локально на кончики.

Масло Leonor Greyl:

  • Профессиональное средство для глубокого восстановления волос.
  • Содержит кокосовое масло и масло ореха монгонго для интенсивного питания и защиты.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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