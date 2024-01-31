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Мир приятных запахов: косметика с наилучшими ароматами

Ароматный мир: косметика с самой лучшей отдушкой

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Ароматный мир в косметике привлекает второй тип людей, который не только следит за уходом, но и наслаждается ароматерапией. В данной подборке представлены самые ароматные помады, бронзеры, тени и умывалки:

Ароматный мир: косметика с самой лучшей отдушкой
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.
  1. Помада Le Rouge Parfum, Kilian: Элегантные помады от Kilian Hennessy сочетают в себе не только прекрасный внешний вид, но и аромат, аналогичный лучшим парфюмам бренда. Стойкая формула обеспечивает долговременный эффект.
  2. Бальзам для умывания Pro-Collagen Rose, Elemis: Этот бальзам создает атмосферу цветущих кустов шиповника, заставляя вас наслаждаться процессом очищения. Он эффективно удаляет макияж, оставляя кожу свежей и увлажненной.
  3. Хайлайтеры Sweet Peach Glow, Too Faced: Набор хайлайтеров подарит вашему лицу и ключицам сияние загорелой кожи, а аромат спелых персиков добавит атмосферу летних дней.
  4. Гель для душа "Смородина и ледниковая вода", "Чистая линия": Бюджетный гель с ароматом спелой смородины создает атмосферу летней деревни, предоставляя удовольствие от ежедневного душа.
  5. Крем для тела "Мандарин и розмарин", Grown Alchemist: Этот крем с ароматом мандарина и розмарина дарит яркое антидепрессивное воздействие, обеспечивая кожу эффективным увлажнением.
  6. Жидкий тинт Lip Lock, Chupa-Chups: Помада в виде леденцов Chupa-Chups с ароматом яркой апельсиновой карамельки быстро впитывается, создавая матовый оттенок, который долго сохраняется на губах.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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