Мир приятных запахов: косметика с наилучшими ароматами

Ароматный мир: косметика с самой лучшей отдушкой

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ароматный мир в косметике привлекает второй тип людей, который не только следит за уходом, но и наслаждается ароматерапией. В данной подборке представлены самые ароматные помады, бронзеры, тени и умывалки:

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Помада Le Rouge Parfum, Kilian: Элегантные помады от Kilian Hennessy сочетают в себе не только прекрасный внешний вид, но и аромат, аналогичный лучшим парфюмам бренда. Стойкая формула обеспечивает долговременный эффект. Бальзам для умывания Pro-Collagen Rose, Elemis: Этот бальзам создает атмосферу цветущих кустов шиповника, заставляя вас наслаждаться процессом очищения. Он эффективно удаляет макияж, оставляя кожу свежей и увлажненной. Хайлайтеры Sweet Peach Glow, Too Faced: Набор хайлайтеров подарит вашему лицу и ключицам сияние загорелой кожи, а аромат спелых персиков добавит атмосферу летних дней. Гель для душа "Смородина и ледниковая вода", "Чистая линия": Бюджетный гель с ароматом спелой смородины создает атмосферу летней деревни, предоставляя удовольствие от ежедневного душа. Крем для тела "Мандарин и розмарин", Grown Alchemist: Этот крем с ароматом мандарина и розмарина дарит яркое антидепрессивное воздействие, обеспечивая кожу эффективным увлажнением. Жидкий тинт Lip Lock, Chupa-Chups: Помада в виде леденцов Chupa-Chups с ароматом яркой апельсиновой карамельки быстро впитывается, создавая матовый оттенок, который долго сохраняется на губах.