Какие ингредиенты подойдут для ухода за твоей кожей: красный перец, женьшень, юзу или бамбук

Красный перец, женьшень, юзу или бамбук: что подойдет твоей коже

0:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Erborian представил четыре сыворотки, вдохновленные ключевыми ингредиентами своих популярных линеек: красный перец, бамбук, имбирь и женьшень.

Фото: nuevamujer.com

Содержание каждой сыворотки насыщено на 80% натуральными компонентами. Знаменитости, ставшие лицами продуктов, включают певицу Альбину Джанабаеву для сыворотки с белым женьшенем, галериста Полину Аскери для сыворотки с красным перцем, актрису и инфлюэнсер Надю Сысоеву для сыворотки с корейским цитрусом Юзу, и стилиста по волосам, блогера Таху Сафари для увлажняющей сыворотки с бамбуком и гиалуроновой кислотой.