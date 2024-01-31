Какие ингредиенты подойдут для ухода за твоей кожей: красный перец, женьшень, юзу или бамбук

Erborian представил четыре сыворотки, вдохновленные ключевыми ингредиентами своих популярных линеек: красный перец, бамбук, имбирь и женьшень.
Содержание каждой сыворотки насыщено на 80% натуральными компонентами. Знаменитости, ставшие лицами продуктов, включают певицу Альбину Джанабаеву для сыворотки с белым женьшенем, галериста Полину Аскери для сыворотки с красным перцем, актрису и инфлюэнсер Надю Сысоеву для сыворотки с корейским цитрусом Юзу, и стилиста по волосам, блогера Таху Сафари для увлажняющей сыворотки с бамбуком и гиалуроновой кислотой.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м