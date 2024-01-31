Как подобрать патчи от прыщей, обладающие реальной эффективностью

Как выбрать патчи от акне, которые реально работают

1:33 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Патчи для зоны вокруг глаз давно завоевали популярность, но что насчет патчей от акне? Давайте разберем, как они действуют, какие выбрать в зависимости от состояния кожи и на что обращать внимание в их составе. Формат патчей для лечения воспалений привлекает своей локальностью, обеспечивая удобство применения. Он идеально подходит для лечения одного или двух прыщей, предотвращая необходимость нанесения активных компонентов на всю поверхность лица. Еще одним преимуществом является защита воспаленных участков от воздействия уличной грязи, прикосновений рук и косметических средств.

Фото: https://laopinion.com/

Однако, несмотря на полезность этого продукта, в сети можно найти множество негативных отзывов. Это обусловлено различием между патчами для открытых и закрытых воспалений. Первые предназначены для предотвращения нежелательных воздействий на заживающие прыщи, содержа в своем составе цинк, салициловую кислоту, масло чайного дерева и ниацинамид. Примерами таких продуктов являются Blemish Dots от Skyn Iceland и Spot Patches от Peace Out.

Патчи для закрытых воспалений обычно содержат гидроколлоид, способный впитывать влагу, и предназначены для предотвращения расковыривания прыщей, что может привести к нагноению и воспалению. Примерами таких продуктов являются Clear Fix Master Patch от Cosrx и Witch Piggy Hell Pore от Elisavecca. При выборе патчей стоит обращать внимание на их состав и цель использования для достижения максимальной эффективности.