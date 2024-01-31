Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После ядерной зимы человечеству придётся перейти на питание водорослями
Пшённик: потрясающе вкусный вариант подачи знакомой всем каши с курагой и изюмом
Три упражнения для спины от звезды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера
Fox News: Пелоси связала пропалестинские протесты в США с Путиным
"Военный обозреватель": США эвакуируют сотрудников посольства в Багдаде
Экспертные советы: эффективные и бюджетные способы мытья автомобиля
Диетолог Комиссарова: от бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья
Психолог Фомин: фигуристка Камила Валиева не завершит карьеру из-за дисквалификации
Эксперты назвали пять способов увеличения ресурса бесступенчатой коробки передач
Как подобрать патчи от прыщей, обладающие реальной эффективностью

Как выбрать патчи от акне, которые реально работают

1:33
Моя семья » Красота и стиль

Патчи для зоны вокруг глаз давно завоевали популярность, но что насчет патчей от акне? Давайте разберем, как они действуют, какие выбрать в зависимости от состояния кожи и на что обращать внимание в их составе. Формат патчей для лечения воспалений привлекает своей локальностью, обеспечивая удобство применения. Он идеально подходит для лечения одного или двух прыщей, предотвращая необходимость нанесения активных компонентов на всю поверхность лица. Еще одним преимуществом является защита воспаленных участков от воздействия уличной грязи, прикосновений рук и косметических средств.

Как выбрать патчи от акне, которые реально работают
Фото: https://laopinion.com/

Однако, несмотря на полезность этого продукта, в сети можно найти множество негативных отзывов. Это обусловлено различием между патчами для открытых и закрытых воспалений. Первые предназначены для предотвращения нежелательных воздействий на заживающие прыщи, содержа в своем составе цинк, салициловую кислоту, масло чайного дерева и ниацинамид. Примерами таких продуктов являются Blemish Dots от Skyn Iceland и Spot Patches от Peace Out.

Патчи для закрытых воспалений обычно содержат гидроколлоид, способный впитывать влагу, и предназначены для предотвращения расковыривания прыщей, что может привести к нагноению и воспалению. Примерами таких продуктов являются Clear Fix Master Patch от Cosrx и Witch Piggy Hell Pore от Elisavecca. При выборе патчей стоит обращать внимание на их состав и цель использования для достижения максимальной эффективности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
Украина будет полигоном для новой бомбы дальнего действия — GLSDB Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить
Замерзание антифриза: три причины и пять шагов по предотвращению проблем с охлаждением двигателя
Рассказываем способы хранения укропа, который обязательно посадите у себя на огороде
Рассказываем способы хранения укропа, который обязательно посадите у себя на огороде
Последние материалы
Пшённик: потрясающе вкусный вариант подачи знакомой всем каши с курагой и изюмом
Три упражнения для спины от звезды бодибилдинга Арнольда Шварценеггера
Fox News: Пелоси связала пропалестинские протесты в США с Путиным
Как выбрать патчи от акне, которые реально работают
"Военный обозреватель": США эвакуируют сотрудников посольства в Багдаде
Экспертные советы: эффективные и бюджетные способы мытья автомобиля
Диетолог Комиссарова: от бактерий на яйце не избавиться с помощью мытья
Психолог Фомин: фигуристка Камила Валиева не завершит карьеру из-за дисквалификации
Эксперты назвали пять способов увеличения ресурса бесступенчатой коробки передач
Трамп: Байден ведёт США в "кровавую бойню" третьей мировой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников