Трендовый подход к уходу за кожей: влажный сэндвич

"Увлажняющий сэндвич": самый модный тренд в уходе за коже

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Новый тренд в уходе за кожей, названный 'Moisture Sandwiching', представляет собой метод наслаивания косметических продуктов для достижения здорового сияния кожи.

Фото: academieshop.ru

Эта техника, впервые представленная в Южной Корее, руководствуется правилом 'трех секунд', при котором косметику следует наносить на влажную кожу лица через три секунды после умывания. Важно не вытирать лицо насухо после очищения, чтобы сохранить влагу на поверхности. Применение сыворотки и крема на влажную кожу помогает удерживать влагу, создавая буквально 'бутерброд из ухода' на лице. Для тех, кто не доверяет водопроводной воде, рекомендуется использовать уходовый спрей перед нанесением сыворотки и крема.

Важно отметить, что людям, применяющим ретинол и другие активные кислоты, следует подходить к этому методу осторожно и предпочитать увлажняющие и питательные средства."