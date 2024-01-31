В чем разница между увлажнением и питанием для кожи лица зимой, и какие действия следует избегать

Чем увлажнение отличается от питания, или что нельзя делать с кожей лица зимой

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Зимой основные проблемы кожи связаны с чувствительностью и сухостью, вызванными холодом и резкими перепадами температуры. Дерматокосметолог предлагает стратегию для решения этих проблем:

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Восстановление липидного слоя: Использование косметики с маслами, такими как масло бурачника, клюквы, брусники, виноградных косточек, аргановое масло и другие. Отказ от загара и курения также положительно влияют на липидный слой. Коррекция кислотно-щелочного равновесия: Отказ от кислот для очищения, использование нейтральных кремовых средств. Добавление в диету зеленых овощей и кисломолочных продуктов. Снижение интенсивности воспаления: Использование противовоспалительных средств с экстрактами зеленого чая, клюквы, коры ивы, коры дуба, ромашки. Применение успокаивающих масок и дренирующих процедур.

Актуальные средства для зимнего ухода при чувствительной коже включают в себя средства для оксигенации кожи, вещества с ниацинамидом и метилникотинатом, а также программы с использованием гиалуроновой кислоты, витаминов и пребиотиков/пробиотиков.

Такие методики помогут справиться с чувствительностью кожи, предотвратить воспалительные процессы и поддерживать ее здоровье в зимний период.