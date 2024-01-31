Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невролог Алмазов рассказал, как бороться с тревожностью
Как прогреть механическую коробку передач: советы от эксперта "За рулем"
Врач Вуу назвал несколько способов для увеличения продолжительности жизни
Автоэксперт Гоман перечислил пять причин, по которым авто может не завестись зимой
5 лайфхаков для создания идеальной стрелки
Терапевт Аксенова назвала самую вредную позу для сна
Nature Aging: ученые выяснили, что существует пять подтипов болезни Альцгеймера
Вредно для кожи: бьюти-ошибки, которые мы совершаем утром
Автоэксперт Носко рассказал, в каких случаях зимой нельзя прогревать автомобиль
5 важных аспектов сухого шампуня: его назначение и правила использования

5 фактов о сухом шампуне: зачем он нужен и как им пользоваться

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Сухой шампунь стал ключевым продуктом в мире красоты за последние 10 лет. В начале своего появления у него было несколько недостатков, таких как сильный запах, неудобный распылитель и белый налет. Однако сегодня сухой шампунь стал незаменимым средством. Важно понимать, что его главная задача — не стайлинг, а очищение кожи головы. Хотя он способен создавать прикорневой объем благодаря порошку из рисового или кукурузного крахмала, не стоит злоупотреблять им, так как для создания объема существуют специальные средства.

5 фактов о сухом шампуне: зачем он нужен и как им пользоваться
Фото: http://wx3.sinaimg.cn/

Сухой шампунь не сушит волосы, но требует дополнительного очищения. Современные формулы минимизировали недостатки, такие как белый налет и сушка кожи головы. Тем не менее, порошок, поглощающий себум, не всегда полностью удаляется расческой или даже обычным шампунем. Поэтому важно включать скрабы или пилинги для кожи головы в регулярный уход, если вы часто используете сухой шампунь.

Сухой шампунь не может полностью заменить классический, поскольку он не борется с загрязнениями волос по всей длине, вызванными городским воздухом, пылью, шапкой или потом. Для полноценной очистки волос требуется использование обычного шампуня.

Эффективность сухого шампуня не ограничивается светлыми волосами. В прошлом существовал миф о том, что светлые волосы становятся заметными из-за белого налета сухого шампуня. Однако современные продукты решают эту проблему. Если есть опасения, просто наносите продукт с большего расстояния или выбирайте варианты для темных волос.

Сухой шампунь не вызывает перхоть. Этот миф возник из-за неправильного очищения головы после применения средства, когда крахмал или тальк воспринимаются как омертвевшие частицы кожи, что впоследствии ошибочно связывают с шампунем.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Пшённая каша с тыквой на молоке: вкусный и полезный завтрак в оранжевых тонах
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Замерзание антифриза: три причины и пять шагов по предотвращению проблем с охлаждением двигателя
Украина будет полигоном для новой бомбы дальнего действия — GLSDB Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова Депутат Картаполов: в случае признания Украины террористом СВО станет КТО Олег Володин
Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить
Рассказываем способы хранения укропа, который обязательно посадите у себя на огороде
Печень с луком, жаренная на сковороде: очень вкусно с картофельным пюре, гречкой или рисом
Печень с луком, жаренная на сковороде: очень вкусно с картофельным пюре, гречкой или рисом
Последние материалы
Врач Вуу назвал несколько способов для увеличения продолжительности жизни
Автоэксперт Гоман перечислил пять причин, по которым авто может не завестись зимой
5 лайфхаков для создания идеальной стрелки
Терапевт Аксенова назвала самую вредную позу для сна
Nature Aging: ученые выяснили, что существует пять подтипов болезни Альцгеймера
Вредно для кожи: бьюти-ошибки, которые мы совершаем утром
Автоэксперт Носко рассказал, в каких случаях зимой нельзя прогревать автомобиль
Какие продукты вызывают акне
Названы напитки, которые быстро старят и приводят к появлению морщин
Автоэксперт Урюков назвал главный недостаток китайских машин в настройках шасси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников