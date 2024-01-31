5 важных аспектов сухого шампуня: его назначение и правила использования

5 фактов о сухом шампуне: зачем он нужен и как им пользоваться

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Сухой шампунь стал ключевым продуктом в мире красоты за последние 10 лет. В начале своего появления у него было несколько недостатков, таких как сильный запах, неудобный распылитель и белый налет. Однако сегодня сухой шампунь стал незаменимым средством. Важно понимать, что его главная задача — не стайлинг, а очищение кожи головы. Хотя он способен создавать прикорневой объем благодаря порошку из рисового или кукурузного крахмала, не стоит злоупотреблять им, так как для создания объема существуют специальные средства.

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Сухой шампунь не сушит волосы, но требует дополнительного очищения. Современные формулы минимизировали недостатки, такие как белый налет и сушка кожи головы. Тем не менее, порошок, поглощающий себум, не всегда полностью удаляется расческой или даже обычным шампунем. Поэтому важно включать скрабы или пилинги для кожи головы в регулярный уход, если вы часто используете сухой шампунь.

Сухой шампунь не может полностью заменить классический, поскольку он не борется с загрязнениями волос по всей длине, вызванными городским воздухом, пылью, шапкой или потом. Для полноценной очистки волос требуется использование обычного шампуня.

Эффективность сухого шампуня не ограничивается светлыми волосами. В прошлом существовал миф о том, что светлые волосы становятся заметными из-за белого налета сухого шампуня. Однако современные продукты решают эту проблему. Если есть опасения, просто наносите продукт с большего расстояния или выбирайте варианты для темных волос.

Сухой шампунь не вызывает перхоть. Этот миф возник из-за неправильного очищения головы после применения средства, когда крахмал или тальк воспринимаются как омертвевшие частицы кожи, что впоследствии ошибочно связывают с шампунем.