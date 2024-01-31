5 важных аспектов сухого шампуня: его назначение и правила использования

Сухой шампунь стал ключевым продуктом в мире красоты за последние 10 лет. В начале своего появления у него было несколько недостатков, таких как сильный запах, неудобный распылитель и белый налет. Однако сегодня сухой шампунь стал незаменимым средством. Важно понимать, что его главная задача — не стайлинг, а очищение кожи головы. Хотя он способен создавать прикорневой объем благодаря порошку из рисового или кукурузного крахмала, не стоит злоупотреблять им, так как для создания объема существуют специальные средства.
Сухой шампунь не сушит волосы, но требует дополнительного очищения. Современные формулы минимизировали недостатки, такие как белый налет и сушка кожи головы. Тем не менее, порошок, поглощающий себум, не всегда полностью удаляется расческой или даже обычным шампунем. Поэтому важно включать скрабы или пилинги для кожи головы в регулярный уход, если вы часто используете сухой шампунь.
Сухой шампунь не может полностью заменить классический, поскольку он не борется с загрязнениями волос по всей длине, вызванными городским воздухом, пылью, шапкой или потом. Для полноценной очистки волос требуется использование обычного шампуня.
Эффективность сухого шампуня не ограничивается светлыми волосами. В прошлом существовал миф о том, что светлые волосы становятся заметными из-за белого налета сухого шампуня. Однако современные продукты решают эту проблему. Если есть опасения, просто наносите продукт с большего расстояния или выбирайте варианты для темных волос.
Сухой шампунь не вызывает перхоть. Этот миф возник из-за неправильного очищения головы после применения средства, когда крахмал или тальк воспринимаются как омертвевшие частицы кожи, что впоследствии ошибочно связывают с шампунем.
Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м