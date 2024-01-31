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5 советов по созданию идеального стрелочного макияжа

5 лайфхаков для создания идеальной стрелки

Моя семья » Красота и стиль

Создание идеальной стрелки в макияже — это искусство, требующее определенных навыков. Прежде чем достичь мастерства, многие из нас проходят через этапы экспериментов и ошибок, таких как использование ватных палочек, слишком толстые линии, отпечатки на складке века и настойчивые попытки смыть макияж. Вот несколько эффективных лайфхаков, которые помогут вам стать настоящим мастером в создании стрелок, особенно если вы используете качественные косметические продукты.

5 лайфхаков для создания идеальной стрелки
Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Подготовьте базу:

Используйте кремовые тени нюдового оттенка, пудру или белый карандаш в качестве базы, чтобы предотвратить стирание и потускнение стрелки.

Найдите опору:

Установите локоть на опору перед началом рисования стрелки, чтобы уменьшить напряжение и дрожание руки, обеспечивая более ровные линии.

Не забывайте о межресничке:

Закрасьте кожу между ресницами, чтобы стрелка выглядела естественно вписанной в макияж. Используйте подводку-маркер или мягкий черный карандаш для этого.

Выбирайте правильный продукт:

Маркеры и подводки с фетровым кончиком отлично подходят для новичков и тех, кто предпочитает быстрый и удобный макияж. Они обеспечивают легкость в нанесении и быстро фиксируются.

Используйте скотч:

Профессиональный скотч для макияжа может быть полезным инструментом. Аккуратно приклейте его по линии будущей стрелки, проведите лайнером, дайте продукту подсохнуть и осторожно снимите скотч, избегая повреждения кожи вокруг глаз.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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